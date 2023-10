Claudio Bichi Borghi sorprende al pedir a cuestionado jugador de la UC a La Roja: "No hay mejor que él"

La Selección Chilena culminó una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con una contundente derrota por 3 a 0 ante la Selección de Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín.

Pese a que los hinchas nacionales han pedido a gritos la salida de Eduardo Berizzo de la banca de La Roja, todo parece indicar que el “Toto” continuará hasta el cierre de la fecha de noviembre al mando del Equipo de Todos.

Es por esto que el ex DT del Celta de Vigo tendrá que seguir buscando nombres que puedan ser una opción para enfrentar a Paraguay de local y Ecuador en condición de visitante.

Los jugadores de La Roja se retiraron cabizbajos del recinto deportivo de Maturín | FOTO: Matias Delacroix/Photosport

Fue en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro que Claudio “Bichi” Borghi alzó la voz y se refirió uno de los jugadores que no vio minutos ante la Vinotinto.

“Mucha gente cuando dije que César Fuentes a la selección me dijo es de Felicevich, una hue.. tremenda, pero si necesitas dinámica Fuentes es el jugador con más dinámica en el mediocampo”, remarcó el ex entrenador de Chile.

No obstante, tras cartón, el también panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports lanzó una frase sobre Ignacio Saavedra, jugador de Universidad Católica, que llamó la atención de los auditores del espacio radial.

“Es más, si necesitas un mediocampista que meta el poto contra los centrales no hay mejor que Saavedra, no hay mejor que Saavedra. Ahora, Saavedra le falta el pase de profundidad. Nacho no está progresando en el pase entre línea pero su trabajo lo hace muy bien, entonces ahí hay especialista”, concluyó.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR CHILE EN LAS CLASIFICATORIAS?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.