Carlos Palacios asoma como titular para el compromiso de la Selección Chilena ante Argentina en Buenos Aires. La Joya está con muy buenas sensaciones por un presente que califica como “maravilloso” y mostró su felicidad.

“Me siento muy feliz por lo que estoy viviendo. Ahora me toca estar en la selección, disfrutando, con los mejores. Preparado para todo lo que venga. Esperamos que mañana podamos hacer un buen papel”, declaró el futbolista de 24 años.

El jugador además reveló un diálogo que tuvo con Ricardo Gareca: “Pude conversar con él, ayer me dijo que me quería ver como estaba en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego, en mi actitud”.

En ese sentido reveló que el estratega no le realizó ninguna solicitud particular: “No me pidió nada, sólo que fuera el mismo que soy en Colo Colo y que estuviera tranquilo, que hiciera las cosas como las venía haciendo y que eso me iba a dar mucho”.

Carlos Palacios cree que la Roja puede dar la pelea ante la Selección Argentina

La Joya destaca la trascendencia de la albiceleste, pero se muestra positivo para el compromiso: “La selección argentina todos sabemos lo que es, es una gran selección, pero ereemos que podemos hacer un buen partido mañana y dar la pelea”.

Chile se medirá ante Argentina este jueves a las 20:00 en el estadio Monumental de Buenos Aires por la séptima fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.