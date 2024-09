Este jueves 5 de septiembre, La Roja enfrentará a Argentina en el primer partido de esta doble fecha por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Las tres bajas desde la concentración de la Selección Chilena tienen preocupados a los fanáticos. Primero fue Diego Valdés, luego Bruno Barticciotto y esta jornada se sumó Erick Pulgar, tres jugadores que ponen en jaque a Ricardo Gareca para armar el equipo.

BOLAVIP se puso en contacto con el histórico DT del fútbol chileno, Hernán “Clavito” Godoy, quien pide mejorar la mentalidad pese a lo poco auspicioso que pueda verse el panorama ante la albiceleste bicampeona de América y campeona del mundo.

“No hay que ir con esa mentalidad, hay que ir con una marcación estricta sobre los hombres importantes, los que mueven, el que arma el juego, el que distribuye la pelota. A ese hay que marcarlo”.

Clavito Godoy y su ninguneo a Eduardo Vargas

Otra de las grandes dudas en torno a La Roja es quién será el próximo capitán, luego del sorpresivo retiro de Claudio Bravo del fútbol profesional.

Ante ello, “Clavito” se la jugó: “Tiene que ser uno de los viejos que tenga ascendencia, el Huaso Isla, aparte que juega, mete, va, es un ejemplo. ¿Qué otro más de experiencia de los que quedan?”.

Tras recordarle que Eduardo Vargas es otro de los bicampeones de la generación dorada presentes, dijo tajantemente: “los Vargas…. Vargas pesa menos que un paquete de cabritas“.

Finalmente, también se mostró desconforme con Ricardo Gareca ante las dudas que dejó en la conferencia de prensa de este martes: “Si sacan un empate, sería bueno. Pero no creo, se está poniendo el parche antes de la herida ya el Gareca”.

“Que no está Bravo, que no está este, que no está aquí o acá. Bueno, entonces, ¿para qué tomó esta selección si sabíamos que no estaban?”, cerró.