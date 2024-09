La Selección Chilena se quedó sin su gran líder Claudio Bravo. El histórico arquero decidió retirarse a la actividad profesional y de momento Ricardo Gareca no tiene un líder claro en el equipo.

Leonardo Véliz analizó el liderazgo de la Roja: “Es difícil, porque cuando se fue Bravo, ese era el verdadero líder y capitán de la selección, tal como lo dice Gareca hoy día no hay líderes, no ve líderes. Esa sí que es una crítica dura, podrá pedir la jineta Isla, Mena no ¿Quién más? y arriba no sé, Brereton no”, expresó el mundialista de Alemania 1974 en diálogo con BOLAVIP.

El Pollo entregó a su gran candidato para ponerse la jineta de capitán de la Selección Chilena: “¿Y Por qué no puede ser (Gabriel) Arias? Es un gallo serio, profesional, ha respondido”.

Véliz considera que el golero de Racing tiene las condiciones para ser capitán: “La sombra de Bravo le ha pesado mucho a Arias dentro del paladar del hincha, pero es un tipo que rinde, no comete cualquier chambonada en el arco, para mí es un tipo serio, yo creo que Arias”.

Leonardo Véliz ve a Gabriel Arias como capitán de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

El exfutbolista firma ahora el empate ante Argentina en Buenos Aires: “Ya y ganándole a Bolivia acá, sería un inicio promisorio para qué te digo, me bailo 10 cuecas”.