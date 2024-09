Héctor Tito Awad no se hace problemas con Ricardo Gareca y su ninguneo a Universidad de Chile: "Por mí que no me saquen jugadores de la U"

Desde el momento en que Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de la selección chilena, llamó poderosamente la atención, que el entrenador no haya convocado a ningún jugador de Universidad de Chile.

Así es, el líder del Campeonato Nacional no tiene jugadores en la convocatoria que se va a medir ante Argentina y Bolivia por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Y varios azules reaccionaron a esta situación y uno de ellos fue Héctor Tito Awad, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE dijo que le extrañó que no aparezca Charles Aránguiz entre los nominados. “Charles Aránguiz, con 35 años, perfectamente podría estar en la selección, no me cabe ninguna duda”, dijo el comentarista de La Magia Azul.

Awad cuestiona a los últimos convocados a La Roja

De todos modos, cuestionó a los últimos nombres que el entrenador sumó a la convocatoria y si bien está feliz que no le saquen jugadores a la U, lo cierto es que cree que se lo merecían.

“Pero en las decisiones de los técnicos no me meto, porque les creo poco. Llamó a Gonzalo Tapia y por mi, que no me saquen jugadores de la U a la selección, pero es un mérito para los jugadores estar. Creo que los entrenadores tienen sus libritos”, afirmó.

Finalmente, detalló los nombres azules que según él, merecen estar en el equipo de todos. “Estoy en desacuerdo con los llamados nuevos y siento que la U merecía tener más de uno. Debieran estar Hormazábal, Zaldivia, Morales, Aránguiz, Guerrero y Castellón debería estar en vez de Vigouroux. El líder debió tener, pero allá Gareca y deseo que le vaya bien”, cerró Awad.

Awad extraña a Charles Aránguiz en La Roja (Photosport)

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CHILE?

El duelo entre la Selección Argentina y la Selección Chilena se disputará este jueves 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Más Monumental y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.