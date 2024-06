Arturo Vidal fue una de las grandes figuras de La Roja en la obtención de las dos Copas América, pero en esta pasada no fue convocado por Ricardo Gareca para lo que será la nueva edición del certamen continental.

El “Rey” tendrá que ver a sus compañeros por televisión, algo que no tiene para nada contento al actual jugador de Colo Colo, así lo hizo saber en la conferencia de prensa de este martes.

“Da tristeza y rabia no poder estar. No es algo futbolístico, es una decisión del entrenador. Tiene todo el derecho de elegir a sus jugadores y los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América. Me hubiese encantado estar”, indicó Vidal en el Estadio Monumental.

CAROLINA FERNÁNDEZ APLAUDE LA ACTITUD DE ARTURO VIDAL TRAS NO ESTAR EN LA ROJA

A raíz de esta situación, Carolina Fernández, periodista y panelista del programa Pelota Parada de TNT Sports, se mostró bastante conforme con los dichos del jugador de 37 años.

“Yo aplaudo lo maduro como analiza su marginación. Yo prefiero a este Arturo Vidal que a ese Arturo Vidal de Redes Sociales, a ese Vidal de los emojis, a ese Vidal que declara muy entre comillas en sus lives en Twitch”, lanzó la comunicadora.

Arturo Vidal es uno de los grandes ausentes en esta nueva edición de la Copa América | FOTO: Dragomir Yankovic /Photosport

Sumado a esto, Fernández manifestó que “me parece muy sensato y son palabras muy apropiadas de Vidal”.

¿A QUÉ HORA JUEGAN CHILE VS. PERÚ POR LA COPA AMÉRICA 2024?

La Roja versus Perú se verán las caras este viernes 21 de junio desde las 19:00 horas de Perú y 20:00 horas de Chile.