Este sábado 27 de septiembre finalmente se dará el vamos al Mundial Sub 20 Chile 2025. Si bien La Roja de Nicolás Córdova no será la que anime el primer partido, el debut de nuestra selección será una vez realizada la inauguración en el Estadio Nacional.

Los encargados de animar la fiesta en Ñuñoa serán nada menos que dos emblemáticas bandas de rock nacional. Los Ramblers y Los Miserables, unos con su sonido de rock and roll clásico y los otros con su punk rock, serán quienes prendan el asunto en el mencionado recinto.

La Roja tendrá su anhelado debut frente a la selección de Nueva Zelanda, partido que comenzará a las 8:00 PM luego del encuentro que disputarán Japón y Egipto, los otros rivales de grupo de nuestro combinado.

¿Qué canales transmitirán el debut de La Roja Sub 20 por TV?

Por transmisión por TV, solo serán dos las estaciones televisivas que cuenten con los derechos de los partidos de La Roja Sub 20. Aquellos son DirecTV y Chilevisión.

La Roja Sub 20 de Nicolás Córdova está más que lista para iniciar su participación en el Mundial. (Foto: Photosport)

El canal abierto tendrá todos los partidos de Chile en vivo, no así todo el resto del mundial. El único con los derechos de toda la copa es precisamente DirecTV.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 EN VIVO vía streaming?

A su vez, la única plataforma de streaming que contará con todos los encuentros del Mundial Sub 20, incluidos los partidos de la Selección Chilena, será DGO.

Programación Mundial Sub 20: día 1