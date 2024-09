El ex DT de la Selección Chilena criticó duramente a La Roja y apuntó al jugador que no puede estar ausente en el equipo.

Bolivia le dio un verdadero mazazo a la Selección Chilena en el día de ayer, superando al combinado nacional por 2-1 y dejándolo penúltimo y muy lejos de los puestos de clasificación para el próximo Mundial de Norteamérica 2026.

Ricardo Gareca hizo varios cambios respecto al partido con Argentina la semana pasada en busca de más juego ofensivo y de elaboración, donde uno de los grandes perjudicados fue el volante de Huracán, Rodrigo Echeverría.

Es precisamente el jugador que milita en el fútbol argentino el cual Claudio Borghi cree que no puede estar ausente en este equipo: “No lo conozco, pero sí lo veo jugar y Echeverría no puede estar fuera de este equipo por ningún motivo”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Bichi pide a Rodrigo Echeverría como fijo en La Roja. | Foto: Photosport

Bajo ese mismo punto de vista, el ex entrenador de la Selección Chilena y Colo Colo puntualiza diciendo que “Lo digo porque no me gusta hablar mucho de personalidad, porque no los conozco, pero sí le veo carácter y hoy el equipo no tuvo carácter”.

“No te va a ganar el partido Echeverría, no se va a pasar a 3 jugadores. Yo a veces necesitaba que me putearan en la cancha y hoy perder la pelota es como si nada. Hay gente que contagia y Chile hoy no tuvo carácter”, concluyó el Bichi.

Cabe recordar que Rodrigo Echeverría fue al banco de suplentes ante Bolivia y ni siquiera ingresó en el segundo tiempo, pese a que ha sido de los jugadores más regulares de Chile en el último tiempo.

Lo que viene para La Roja

La Roja volverá a juntarse en el mes de octubre, donde tiene que recibir la visita de Brasil en el Estadio Nacional y luego visitar a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.