El saldo más negativo que dejó el arranque de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 para la Selección Chilena no fue la cosecha de un punto en dos partidos, sino que la lesión de Arturo Vidal que, seguramente, lo hará perderse el resto de 2023.

Esta materia se tomó el debate en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Claudio Borghi recordó viejos episodios de Jorge Sampaoli en La Roja y con Arturo Vidal precisamente que no pasaron inadvertidos.

“En entusiasmo de un jugador a veces no sabe las consecuencias que tiene. Un jugador como este sabe las consecuencias, no nos olvidemos que después de operarse lo hicieron jugar un amistoso y le dijeron ‘si no juegas ahora, no vas al mundial’. Ojo con las responsabilidades que tienen los técnicos en estas situaciones; la salud del jugador por sobre todo”, reveló.

Bichi Borghi repasó a Sampaoli. | Foto: Photosport

El Bichi habla desde la experiencia: “Yo confieso que cuando fui técnico de la Selección Chilena un jugador me mandaba informes falsos porque no quería venir, entonces me llegaba el informe médico y decía que sufría una lesión. ‘Gordo, ¿puede jugar?’ no, déjalo allá”.

“Lo que hizo Sampaoli después, porque ocurrió otra vez, era llamar a todos. Si estabas fracturado te decía ‘ven igual’. Entonces, yo si existe un informe médico y si quieren llamen a Canales (Gustavo)… el doctor me dijo ‘no puede jugar, esa rodilla está mal’, recordó.

Claudio Borghi cierra con una declaración de principios sobre hacer jugar a jugadores lesionados: “Canales lloraba y yo decía ¿qué pasa si lo pongo? Se puede romper y le dije ‘Canales, no juegas’. Yo no voy a arriesgar la salud de un jugador por un partido de fútbol”.

¿Qué se perderá Arturo Vidal?

Arturo Vidal, seguramente, se perderá los cuatro duelos restantes del año con La Roja frente a Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador.