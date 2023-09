El empate de la Selección Chilena ante Colombia por la segunda fecha de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 dejó como lamentable saldo la lesión que sufrió Arturo Vidal y que lo podría tener meses fuera de las canchas.

La lesión del jugador del Athletico Paranaense se tomó el panel de Todos Somos Técnicos, en donde Johnny Herrera apuntó al verdadero culpable de la lesión que sufrió el bicampeón de América con La Roja.

El ex portero de Universidad de Chile arranca diciendo que “Hay culpas compartidas acá. Se sabía desde el momento que entró contra Uruguay que estaba lesionado, si ya venía arrastrando una lesión”.

Vidal sufrió una durísima lesión frente a Colombia. | Foto: Photosport

“Para mí, la culpa es del jugador. Ojalá que haya salido entero, pero hay dos preguntas en el aire de las responsabilidades, de quién tiene la responsabilidad. Para mí, porque me pasó, es del jugador”, dijo responsabilizando a Vidal.

Herrera ejemplifica diciendo que “Yo tuve una fractura de muñeca y el médico me dijo que estaba fracturado, pero es el jugador el que toma la última decisión. En ese momento, un doctor me dijo que me operara y otro que cicatrizara sola, pero jugábamos la final con Católica el 2011”.

“El doctor me dijo ‘¿quiere jugar?’ Quiero jugar. ‘¿Está para jugar? ‘Estoy para jugar. Yo le digo: ¿con fractura y todo? Y me dice: Si usted piensa que está para jugar, el médico es usted, usted decide si está para jugar o no’”, remató en el cierre.

¿Llega Vidal para las próximas fechas?

Según varios trascendidos, no existe ninguna posibilidad que Arturo Vidal pueda llegar para la fecha doble de octubre frente a Perú y Venezuela y tampoco en noviembre ante Paraguay y Ecuador.