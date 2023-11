La Selección Chilena pasa por un complicado momento tras sumar sólo cinco puntos en seis partidos jugados en las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Claudio Borghi fue más allá del cargo de director técnico y, en esta ocasión, abordó el puesto de gerente de selecciones. En aquella posición propone a dos históricos de la Roja.

“Si yo pongo un gerente de selecciones. Creo que hay dos personas que pueden ocupar ese cargo, porque acá siempre está que el jugador no se capacitó, que quizás no sabe manejar un computador, yo sé manejar un computador en lo que tenga que ver conmigo que es editar, seguir jugadores”, expresó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El campeón del mundo de 1986 mencionó los dos ilustres nombres. “Hay dos tipos que en el mundo si te llaman tú los atiendes, uno es Salas, el otro es Zamorano, el orden el que usted quiera. Salas te llama, atienden, te llama Zamorano, atienden”.

“Tú tienes que presentarse con tipos así. Nosotros de pronto no podemos hacer partidos, no podemos tener una importancia a nivel sudamericano en lo que es la Confederación. No tenemos representación a nivel mundial. Hay que vestir un poco la selección con nombres, para ver si en algún lugar nos dan pelota”, agregó el ex DT de la Selección Chilena.

Claudio Borghi da los nombres de Marcelo Salas e Iván Zamorano para el cargo de gerente de selecciones (Foto: Photosport)

El presente de Marcelo Salas e Iván Zamorano

Marcelo Salas actualmente está enfocado en Deportes Temuco, equipo que compite en la Primera B. El Matador es el presidente del Pije, que tiene por objetivo quedarse con la Liguilla de Ascenso para regresar a la Primera División.

Por su parte, Iván Zamorano está dedicado a la función de comentarista deportiva. Bam Bam comenta fútbol mexicano en TUDN y también partidos de Eliminatorias por la plataforma VIX.