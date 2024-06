Claudio Borghi sorprendió con un curioso análisis en la antesala de un nuevo partido de La Roja. Esta vez, el exfutbolista y actual comentarista deportivo opinó sobre Lionel Scaloni, el DT de Argentina en la Copa América 2024.

En la antesala del enfrentamiento entre chilenos y argentinos, Bichi Borghi cuestionó -metafóricamente- la nacionalidad de su colega. ¿La razón? Posee rasgos culturales atípicos entre sus compatriotas, al menos en el fútbol.

“A mí me parece que no es argentino. Porque no se queja, no putea, no hace devoluciones a periodistas que pensaron que no podía ser el técnico, nunca se vengó, nunca tuvo ira o bronca con alguien”, lanzó en TyC Sports.

“Está muy bien respaldado con tres tipos muy interesantes (Pablo Aimar, Walter Samuel y Daniel Ayala). Hay un equipo de trabajo maravilloso. Scaloni lleva muy bien las riendas de la selección argentina”, continuó señalando.

Claudio Borghi se refirió a Lionel Scaloni y anticipó el duelo de Argentina contra La Roja.

El pronóstico de Claudio Borghi

En dicha línea, el actual comentarista analizó el partido que tendrá Chile contra los dirigidos por Lionel Scaloni. Un duro compromiso por la segunda fecha de la Copa América. ¿Hay opciones para La Roja?

“Chile le ha ganado más a Brasil que a Argentina, pero la esperanza de hacer un buen partido siempre está. Lo que se vio con Perú fue bien chato, muy preocupante. Ahora tiene que jugarse esta chance con Argentina y después ver qué pasa con Canadá”, explicó.

“Distancias hay, siempre las hubo. Chile tuvo la oportunidad de ganar dos finales con una generación que ya está acabando; y el problema de Chile es la renovación”, finalizó.

Cuándo juega Chile

El siguiente partido de La Roja será contra Argentina por la Copa América 2024. Se jugará el martes 25 de junio, desde las 21:00 horas, en el MetLife Stadium.