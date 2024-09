Para la selección argentina, el partido ante la selección chilena no contribuye de gran interés, es la verdad. El duelo que se jugará en el Estadio Monumental de Núñez, se vive más por el homenaje a Ángel Di María que por otra cosa.

Lo cierto, es que de todos modos tendrán que salir a disputar el duelo de la séptima fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del año 2026 ante La Roja.

Y en ese sentido, Lionel Scaloni ha preparado el equipo y ha buscado fórmulas para dar con los reemplazantes de aquellos jugadores que no estarán por lesión, siendo la más emblemática la ausencia de Lionel Messi.

A él se le suma Nicolás Tagliafico y es por eso, donde muchos han sido los candidatos que se pelean el puesto de lateral izquierdo, en algo que ya definió el estratega en la última práctica llevada a cabo en el predio de Ezeiza con la albiceleste.

Esta es la formación de Argentina para enfrentar a Chile

Finalmente, el entrenador se decidió y su elección no es ni Marcos Acuña ni Valentín Barco, si no que el defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, quien juega como central, pero no desconoce aquel puesto que empleó en sus primeros años en el profesionalismo.

Además, desde el otro lado de la cordillera se afirma que juntará desde el arranque a Julián Álvarez con Lautaro Martínez y que la posición del actual jugador del Atlético de Madrid, será jugar detrás del último goleador de la Copa América. Veremos.

Con esta información, la Scaloneta saltará a la cancha con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristián Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister y Enzo Fernández en el medio; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González en ataque.

Lisandro Martínez pasará de la zaga a ser el lateral izquierdo en la albiceleste (Getty Images)

¿Cuántos puntos tiene Argentina en la tabla de posiciones de las clasificatorias?

La Selección de la Argentina marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos, en seis partidos disputados, producto de cinco victorias y una derrota.