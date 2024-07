Lionel Scaloni le da la razón a Marcelo Bielsa: "Está todo dicho, no hay manera de arreglarlo"

Marcelo Bielsa sumó un soldado en su lucha contra la organización de la Copa América 2024. Luego de que el DT de Uruguay aludiera a Lionel Scaloni en su reclamo al estado de las canchas, el entrenador de Argentina le entregó la razón.

En la antesala de la final ante Colombia, el director técnico del combinado trasandino se refirió a los dichos de su compatriota. A pesar de descartar que hubo presión en su contra para no referirse más al tema, reiteró su inquietud.

“Ya lo dejé claro, fuimos los primeros en decirlo, porque inauguramos el torneo. Sigo pensando lo mismo, pero cuando me preguntaron en la segunda rueda de prensa, dije que está todo dicho porque no hay manera de arreglarlo”, indicó en conferencia.

“Tuvimos el sorteo de la Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado. Como las iban a arreglar. Quise dejar el tema de lado, para no sonar siempre a excusa”, agregó el DT de Argentina.

“Ante Ecuador la cancha estaba peor, pero opinamos que lo peor era no hablar más del asunto. Es evidente que estoy totalmente de acuerdo en eso”, aseguró sobre los dichos de Marcelo Bielsa.

Lionel Scaloni se alineó con Marcelo Bielsa: comparte el reclamo contra la Copa América 2024.

A la par de Marcelo Bielsa

Finalmente, el campeón del mundo aludió a los graves incidentes tras el duelo entre Uruguay y Colombia. A pesar de no avalar la violencia, entendió la reacción de los futbolistas y de Marcelo Bielsa tras el duelo. Siguen siendo personas.

“A los jugadores les pedimos que sean ejemplos, pero no sé que persona actuaría de otra manera, creo que nadie. Espero que esta vez no pase, ojalá sea una fiesta. Lo deseo con mi corazón. Estarán nuestras familias y amigos, no podemos estar pensando en que puede pasar algo”, opinó.

“Como tengo micrófono tengo la suerte de decirlo, somos los encargados de transmitir esto, es algo básico. Las imágenes de la semifinal parecen de hace 50 años y fue el otro día. Lanzo este mensaje que me parece que debe ser bien recibido”, selló.

Cuándo es la final de la Copa América 2024

El duelo de definición entre Argentina y Colombia se disputará este domingo 14 de julio. Será desde las 20:00 horas en el Hard Rock Stadium.