Cada vez falta menos para que se dé el puntapié inicial de la Copa América, torneo donde la Selección Chilena con Ricardo Gareca al mando intentará tener una buena performance.

Poco a poco comienzan a arribar los distintos futbolistas que fueron nominados por “El Tigre” para lo que será el amistoso ante Paraguay, el cual se disputará en un repleto Estadio Nacional.

Durante este domingo 2 de mayo llegó a nuestro país el guardameta Claudio Bravo junto a Ben Brereton Díaz, y fue el ex portero del Real Betis que atendió a los diversos medios de comunicación.

CLAUDIO BRAVO DESESTIMÓ DAR PISTAS SOBRE SU FUTURO

Tras pisar suelo chileno, el bicampeón de América fue rápidamente consultado acerca de su futuro, pues el experimentado golero quedó como agente libre tras su paso por el cuadro verdiblanco y ya empieza a sonar en varios clubes.

“El futuro es lo que menos me preocupa. Me siento super tranquilo, con muchas cosas por hacer dentro y fuera del fútbol. Hace muchos años no me preocupo por el futuro, sino de hacer bien las cosas en el día a día”, afirmó.

Claudio Bravo tiene la mente puesta sólo en La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

CLAUDIO BRAVO VALORA EL PRESENTE DE LA ROJA DE LA MANO DE RICARDO GARECA

Además, el ex Manchester City tuvo palabras para lo que será la participación del combinado nacional en el certamen continental que se disputará en Estados Unidos.

“Feliz por el hecho de volver a Chile, retomar los entrenamientos pronto y preparar el amistoso con Paraguay”, apuntó.

“En los partidos que se hicieron en Europa vinieron bien para retomar las buenas sensaciones de lo que tiene que pasar dentro de la selección. Ahora es un episodio totalmente distinto con el amistoso y Copa América, que es un torneo super importante para todos nosotros y esperamos llegar de la mejor manera”, sentenció.