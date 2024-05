La Roja podría sumar a otro seleccionado en el fútbol europeo. En la antesala de la disputa de la Copa América, un integrante de la prenómina de 55 jugadores tendría avanzadas negociaciones para firmar en un inesperado mercado. A pesar del gran salto que puede dar, él prefiere no ilusionarse en vano.

Ese es el caso de Thomas Galdames, actual jugador de Godoy Cruz. El zaguero zurdo de 25 años interesa en el Glasgow Rangers de Escocia, aunque también tendría sondeos desde Bélgica. ¿Cuáles son las sensaciones del formado en Unión Española? Se lo toma con calma.

“Prefiero que no me digan nada hasta que sea algo concreto, porque siempre hay muchas especulaciones y uno se entusiasma, así que por ahora no voy a preguntar nada (a mi representante)”, comenzó indicando a TyC Sports.

“El mercado de pases empieza ahora en junio, son tres meses intensos. Lo que vaya a pasar con mi futuro no lo sé, espero que sea algo bueno para mi carrera, porque para eso trabajo todos los días”, concluyó.

Thomas Galdames podría dar el salto a Europa en la previa de la Copa América que disputará -eventualmente- junto a La Roja.

Su último partido en Argentina

En dicho contexto, tras la cordillera aseguran que Thomas Galdames ya no volverá a vestir la camiseta de Godoy Cruz. Las negociaciones con el club anteriormente mencionado estarían avanzadas, por lo que el compromiso disputado ante El Porvenir (29/05) habría sido su último partido en el club.

Por ahora, no hay mayores novedades sobre el zurdo, que se ha ganado la camiseta titular en el cuadro mendocino. Dicho buen nivel en el equipo argentino le valió ser nominado en la prenómina de 55 jugadores para la Copa América 2024. Todo indica que dirá presente en la cita a disputare en Estados Unidos.

Cuándo juega La Roja

El siguiente partido de Chile será ante Paraguay el martes 11 de junio. Se disputará desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.