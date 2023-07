Claudio Bravo está en etapa de vacaciones ya pensando en la próxima temporada con el Real Betis de Manuel Pellegrini. También con disponibilidad para ser llamado a la Selección Chilena si es que así lo decide el entrenador, Eduardo Berizzo.

Con la Roja se produjo una especie de polémica, puesto que el jugador le comunicó al cuerpo técnico su decisión de no participar en los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia el pasado mes de junio.

Tanto el DT como los jugadores de la Selección Chilena mencionaron la palabra compromiso. Esto en el marco de una serie de amistosos a los cuales viajaron históricos como Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez.

El arquero estuvo dando una clínica de arqueros en Chillán y habló con los medios de esta situación. Bravo evitó la polémica, pero explicó sus motivos para restarse a los amistosos.

“Estoy en una situación de mi carrera que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar ahí para la selección. Lo que sí es que ahora lo dejé claro es que necesitaba un periodo de descanso, voy a cumplir 41 años y quieras o no eso también se nota”, expresó. Así el bicampeón de América deja claro que dirá que sí en caso que lo llamen para los partidos de Eliminatorias ante Uruguay en Montevideo y Colombia en Santiago.

Claudio Bravo está disponible para La Roja en Eliminatorias (Foto: Photosport)

Bravo aseguró que la temporada más reciente con el Real Betis fue desgastante. “Llevo jugando afuera 18 temporadas continuas, no es menor tampoco, y me tocó un tramo duro en La Liga y eso conlleva un desgaste gigantesco. El trabajo te posiciona siempre y eso me genera tranquilidad. Si me necesitan voy a estar”.

También se refirió a la competencia que tendrá con Brayan Cortés y Gabriel Arias como alternativas del arco en La Roja. “Eso lo va a marcar el rendimiento, de lo que vaya a hacer en mi club, de llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible, cuando consigues eso las puertas siempre están abiertas”.