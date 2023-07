Matías Fernández le deja recado a Eduardo Berizzo por su ausencia en La Roja: "Mis ganas de estar ahí no van a faltar por más que no llegue la citación"

Matías Fernández se ha consolidado en el último tiempo como uno de los jugadores chilenos que más destacan en el extranjero, donde se ganó un puesto en Independiente del Valle que poco a poco se consolida como uno de los equipos más competitivos del continente.

Pese al buen pasar del chileno en Ecuador, el jugador no ha estado en la mira de Eduardo Berizzo para las nóminas de la Selección Chilena, haciendo caso omiso al clamor popular del hincha que lo pide en cada pasada.

Si bien no ha tenido consideración por parte del estratega nacional, Fernández no se desespera y asegura que su ausencia se la ha tomado bien y que seguirá en la misma senda para poder ser convocado en el futuro.

Matias Fernández la rompe en IDV. | Foto: Archivo

En diálogo con Las Últimas Noticias, Fernández fue enfático en señalar que “Me lo tomo con tranquilidad y si no estoy es porque algo me faltará y quiero seguir trabajando para llegar a la Selección”.

El ex jugador de Santiago Wanderers y Unión La Calera incluso le dejó un recado a Eduardo Berizzo de que su ilusión se mantiene intacta para integrar La Roja: “Mis ganas de estar ahí no van a faltar por más que no llegue esa citación”.

¿Será una alternativa para las clasificatorias? Matías Fernández no tuvo acción en la última fecha triple de junio, pero si sigue manteniendo su nivel en Independiente del Valle bien podría ser una opción para enfrentar a Uruguay en el Centenario y Colombia en el Monumental en septiembre próximo.