Claudio Bravo sacó la voz tras la caída 1-0 de La Roja ante Argentina. El capitán chileno descartó referirse al arbitraje y se enfocó en los errores propios. A pesar del resultado, sigue confiando en el combinado de Ricardo Gareca.

Así lo manifestó el experimentado portero luego de la derrota. Para él, se debe dejar el VAR en segundo plano. Independiente de las polémicas, instó a mejor puertas adentro. Falta mucho por crecer.

“Lógicamente que, con 42 años, que vamos a hablar de apetitos. Si uno está acá es porque quiere sumar, quiere aportar y lógicamente quiere ver a Chile en lo más alto”, comenzó indicando a Chilevisión.

“Ese es el sentimiento de todos. Hoy día no nos alcanzó para haber ganado el encuentro, pero esto es así, ahora nos toca el otro partido donde si o si nos tocará ganar”, continuó señalando.

“No, no lo sé. Ya meterse con el VAR ahora… El partido ya terminó, nosotros no concretamos, nos marcaron y quieras o no te queda ese sabor amargo de la derrota en un partido donde si podríamos haber mantenido la igualdad cuando no estás tan claro y fino en las ocasiones que tienes”, declaró.

Claudio Bravo se refirió a la caída de La Roja ante Argentina.

Chile lo define en la última fecha

En dicha línea, el capitán de La Roja se refirió al último duelo por la fase de grupos: ante Canadá. La ilusión está intacta en el plantel chileno e irán por el acceso a los octavos de final de la Copa América 2024.

“Lo definimos en el último encuentro, tenemos que retomar energías, sacar cuentas de lo que nos pasó hoy, nos pasó en Perú y enfrente tendremos un rival fuerte como es Canadá”, concluyó.

Cuándo juega La Roja

El siguiente partido de Chile será ante Canadá por la última fecha de la fase de grupos de Copa América. Se disputará el sábado 29 de junio, desde las 20:00 horas, en el Exploria Stadium.