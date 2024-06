Este martes la Selección Chilena perdió en el epílogo ante Argentina por 1-0 en la segunda fecha del Grupo A en la Copa América 2024. La Roja aguantó casi todo el partido ante los campeones del mundo, pero el marcador se desequilibró a los 88 minutos con gol de Lautaro Martínez.

La anotación del goleador del Inter de Milán generó varias dudas por una posible posición de adelante, incluso la jugada debió ser validada por el VAR. Pero de todos modos el arbitraje generó varias dudas por su actuar en contra del Equipo de Todos.

Incluso el periodista Manuel De Tezanos explotó contra el árbitro principal Andrés Matonte, por dejar pasar varias infracciones que hubiesen favorecido a los dirigidos por Ricardo Gareca.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el comunicador lanzó: “Si llego a creer que el fútbol está arereglado, mejor no compitamos, mejor no participemos en los torneos. Hoy creo que pasaron situaciones difíciles de explicar desde cualquier lógica seria y futbolística”.

El penal no cobrado a Víctor Dávila y el offside en el gol de Argentina

Seguido, De Tezanos se adentró en el penal que no fue cobrado a Víctor Dávila y que ni siquiera revisó el VAR, luego de un manotazo de Cristian Cuti Romero en el área. Luego, continuó con el posible offside en el gol argentino.

“El manotazo de Romero a Dávila en el área como primera cosa, después podremos discutir lo de (Rodrigo) De Paul a (Gabriel) Suazo, para mí más discutible que el penal de Dávila y una revisión final del gol con una cámara… cuando había posible offside de Lisandro Martínez en el gol de Lautaro (Martínez). Esta foto la sacaron desde la luna”, expresó.

A eso, agregó la poca transparencia en la imagen que se mostró en la transmisión televisiva: “¿Quién le pega al balón acá? ¿Dónde está el balón? ¿Qué pasa ahí? No hay más. Es que de verdad no hay más ángulo, no hay cámaras más cercanas, era una jugada clave del partido. Es una foto, no mostraron cámaras, no volvieron a repetir la jugada”.

“Antes de este córner hay un manotazo de Cuti Romero a los ojos de Bolados que genera el ataque que termina en córner. Hay dos cóner, un primero córner y un segundo córner que termina un gol”, completó el comunicador.

El árbitro Andrés Matonte fue apuntado tras la derrota de Chile ante Argentina. (Foto: Adrian Mecias/Mexsport/Photosport)

Las reflexiones finales tras la derrota de la Selección Chilena

Finalmente, el periodista deportivo lamentó estas injusticias y polémicas en contra del combinado nacional, que ahora debe vencer a Canadá en la última fecha para avanzar a octavos de final.

“Es una pena perder así, es una pena tener que analizar polémicas. Yo creo que todos vieron el partido y estarán igualmente en algunos casos indignados, en algunos casos atónitos y en otros algo desperados”, planteó.

“No sé cómo explicarlo, sobre todo el penal. Para mí el penal de Dávila era la jugada más clara de todas, salta fuera de tiempo, con el brazo extendido, algo que un defensor jamás debería hacer, le golpea derechamente la cara a Dávila, ni siquiera hubo revisión de VAR”, concluyó.