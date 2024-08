¿Claudio Bravo o Cóndor Rojas? Fabián Estay elige al mejor arquero de la historia de Chile: "No me cabe duda"

El retiro de Claudio Bravo dejó abierto un importante debate en el fútbol chileno: ¿Superó a Roberto Rojas y se convirtió en el mejor arquero de la historia? Para Fabián Estay no hay mucho que pensar.

El mundialista conversó con BOLAVIP CHILE y aseguró que, por carrera, el campeón de América fue el mejor. Sin embargo, advierte: para los gustos los colores.

Y es que tampoco se puede negar la calidad de Roberto “Cóndor” Rojas. Sus míticos vuelos no podrán ser olvidados, ya que su técnica difícilmente pueda ser superada en el corto plazo.

“Claudio tomó una decisión difícil, dejar esto después de tantos años, haber vivido en tantos lados, de ser campeón y haber jugado en Europa. Es el arquero, no me cabe duda, de mejor trayectoria en nuestro fútbol en la historia”, señaló.

“Después podemos definir quién te gusta más, el Cóndor o no. Por condiciones futbolísticas, Roberto, pero Claudio tiene la mejor carrera de la historia del fútbol chileno”, explicó Estay.

“A mí me gustaba el Gato Osben, yo me creía él. Había gustos muy diferentes y me imagino que muchos niños siguen a Claudio. Es un gran ejemplo para todos, un tipo que se mantuvo siempre en la élite. Fue capitán en la selección chilena, de la Generación Dorada. Se va uno de los más grandes del fútbol chileno”, agregó.

Fabián Estay se rindió ante los pies de Claudio Bravo.

Claudio Bravo lo sorprendió

Finalmente, el recordado crack de La Roja se refirió al anuncio del campeón de América. Para él, tenía para seguir exhibiendo tintes de calidad en el fútbol, aunque lejos de su país. No avizoraba su retiro en pastos nacionales.

“Me sorprendió, pensé que podía tener alternativas. No sé si estaba esperando algo de la MLS que no se dio. Él lo ha dicho: volver a Chile era estar expuesto a muchas críticas. Es una decisión muy personal, que le vaya bien en esta nueva etapa de su vida. No deja de ser un grandísimo jugador”, cerró.