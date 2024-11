Este viernes, la selección chilena tiene un importante desafío, en el Clásico del Pacífico , La Roja visita a Perú en duelo válido por la undécima fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Un duelo que para ambas escuadras conlleva mucho interés. Es lo que dice Fabián Estay, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE sostuvo que el partido es de vida o muerte para ambos y que los incaicos de vencer, dejarán muy complicado al equipo nacional.

“Es un tema donde hay una disputa súper importante hoy, que es el último lugar y hay que poner ese contexto. Si Perú nos gana, nos deja muy abajo, por más que siempre nos han tenido respeto”, afirmó Estay a nuestro portal.

En esa línea, el cotejo para el equipo de Ricardo Gareca se ve iluminado por el retorno de Arturo Vidal, a quien convocó el entrenador por primera vez desde que lidera el proceso.

“A Vidal creo que era importante convocarlo. Tipo de jerarquía y el otro día yo decía que Gareca ha mutado en su discurso, ya no es jugar bonito o buscar un sistema, es sumar puntos”, aseveró el mundialista en Francia 1998.

Sin embargo, el ex Universidad Católica cree que es necesario poner la pelota contra el piso con la figura del King. “Va a entrar un jugador determinante, histórico y reconocido a nivel mundial como es Vidal, pero no es Messi, no es Cristiano, no es Mbappé, no es Neymar. Sí, te puede ayudar muchísimo, pero veremos lo que Gareca pone a su alrededor”, enfatizó.

Estay: “Chile debe sacar…”

De todos modos, cree que con el jugador de Colo Colo en cancha, las opciones crecen de conseguir un buen resultado en Lima. “Se necesita vencer a Perú como sea y con Arturo en cancha yo creo que tenemos más opciones. Ojalá que contagie a los compañeros en un terreno hostil”, expresó.

Finalmente, dio su pálpito respecto a lo que necesita el equipo en esta fecha doble. “Si se consiguen tres puntos, yo creo que todavía lo dejan a Gareca, pero hay que ver la forma también, aunque eso no importa. Chile tiene que sacar cuatro puntos, si saca los seis sería maravilloso, pero no tenemos una selección estable y que compita”, cerró Estay.