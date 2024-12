El último triunfo de la selección chilena ante Venezuela por cuatro goles a dos, válido por las clasificatorias sudamericanas, fue un verdadero balón de oxígeno para el equipo que dirige Ricardo Gareca.

Y uno de esos factores a favor, fue el retorno de Arturo Vidal, quien pese a algunas críticas que emitió hacia el Tigre, el argentino lo nominó y le traspasó la jineta de capitán.

Y por si fuera poco, fue el relator Claudio Palma quien dio cuenta de una especial situación que se vivió con el King en su regreso al Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, que sin duda pudo ser factor para lograr el triunfo ante la Vinotinto.

Fue en el Programa El Almanaque de Florete de Paulo Flores, en el que el narrador confesó un singular episodio. “Tengo un buen chisme y creo, que incidió mucho que llegó al camarín un tipo que les saca presión y que tiene mil batallas. A Vidal, no lo evaluamos por el Vidal fuera de la cancha porque no vale la pena. Es su vida”, comenzó.

Palma: “Remeció a los chicos”

Es ahí, donde el relator confesó una importante situación que ocurrió en el complejo de la comuna de Macul y que tiene de protagonista a un ex jugador de La Roja, del que no pudo revelar el nombre, pero que le contó una gran historia.

“Me lo dijo un ex seleccionado titular de la Generación Dorada, que no puedo revelar su nombre y me comentó ‘estuve en Pinto Durán el día antes del partido con Venezuela tenía a todos los cabros chicos, les dio una arenga, huevón’. A lo Bonini, sacándoles presión”, confesó el comunicador.

Además de valorar el aporte de Vidal, pidió el regreso de otro gran jugador. “Se impregnó este espíritu, cómo los remeció y les quitó el miedo. Faltaba un alma mater y yo creo, que para los próximos partidos, Charles Aránguiz debe volver. El Vicho Pizarro jugó espectacular, Pizarro, Vidal y Aránguiz”, cerró Palma.