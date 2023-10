Damián Pizarro ha tenido buenas presentaciones con La Roja en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero lamentablemente para el jugador, padece el mismo problema que tiene en Colo Colo: le cuesta anotar.

Pese a que Eduardo Berizzo le ha dado toda la confianza poniéndolo de titular en los tres partidos de La Roja en la fase de grupos, Pizarro ha asistido a sus compañeros, encara a rivales y aguanta el balón, pero carece de definición para matricularse con un tanto.

La sequía goleadora del canterano formado en Colo Colo empieza a colmar la paciencia de algunos históricos del fútbol chileno, pero esa línea no va con Coke Hevia, quien le dio un espaldarazo monumental al jugador albo.

Coke Hevia quiere a Pizarro entrenando con La Roja adulta. | Foto: Photosport

“¿Hay otro con esas características? Porque si hay otro, lo ponen y si hace más goles, que juegue. Pero como no hay…”, avisó el comunicador y conductor de Pauta de Juego en un sabroso mano a mano con Bolavip Chile.

Hevia tiene clara la película respecto a Damián Pizarro: “¿Estaría bueno sostenerlo o no? No es habitual, mientras los otros sigan haciendo goles y el nueve juegue para el equipo, no le veo el problema”.

En el cierre, va un paso más allá y postula a Pizarro para codearse con los grandes: “Para mí, Pizarro tiene que estar para la adulta, no para ser titular, pero para estar, así que yo no me hago problemas. Además, es un campeonato panamericano y uno no sabe ni por dónde evaluar”, remató.

¿Cuándo juega La Roja?

Damián Pizarro y La Roja buscarán el paso a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 este miércoles 1 de noviembre a las 17:00 PM de Chile continental cuando reciban a Estados Unidos en Valparaíso.

El otro lado del cuadro

Por el otro lado del cuadro, México y Brasil definirán al otro finalista. Uno de los dos será el rival de La Roja ya sea en la disputa por el oro o por el bronce en la cita panamericana que organiza Chile.