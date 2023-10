Coke Hevia pide a gritos a Mauricio Isla en la selección chilena y critica el llamado a Bruno Gutiérrez: "No puedes llamar a un banca de Colo Colo"

Sorpresa generó entre los hinchas chilenos la inclusión de último momento de Bruno Gutiérrez al avión que llevó a la Selección Chilena hasta Maturín, donde se desarrollará este martes el encuentro ante la Selección de Venezuela.

Y es que el actual jugador de Colo Colo se encontraba entrenando en el Complejo Juan Pinto Durán de cara a lo que serán los próximos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero las múltiples lesiones y suspensiones hicieron que Berizzo se decantara por el polifuncional futbolista de 21 años.

Gutiérrez junto a parte de la delegación de La Roja | FOTO: Captura

Esto no pasó desapercibido entre los fanáticos de Chile en las redes sociales y uno que alzó la voz sobre esta polémica situación fue Jorge Coke Hevia, conductor del programa radial Pauta de Juego.

“Cuando hay emergencia, hay emergencia. ¿Mejor ejemplo de emergencia en la Roja? Esteban Paredes contra Uruguay. Si tienes una emergencia, busquemos opciones: como te las estás jugando con jugadores jóvenes pudo haber llamado a Joaquín Gutiérrez, si estás con emergencia “Torta (Opazo), ¿en qué estás? ¿Dame una mano?, ¿Mauricio (Isla), cómo estay? Yo sé que el pololeo terminó, pero ¿te puedes tomar un avión?”, expresó el periodista.

Agregando que “está bien, pero no puedes llamar un banca de Colo Colo. Estoy tirando nombres. Prefiero que llame a Guillermo Pacheco de Cobresal”.

“Ojo no es nada con Bruno (Gutiérrez), acá lo he defendido porque para mí es más central que lateral, tiene muchas condiciones, pero no po”, dejó en claro Hevia en el cierre de su opinión.

¿Cuántos minutos ha disputado Bruno Gutiérrez esta temporada en Colo Colo?

En total, Bruno Gutiérrez ha disputado 15 partidos oficiales (917 minutos) con la camiseta de Colo Colo, en los cuales ha dado dos asistencias.

¿Cuándo será el duelo entre La Roja y Venezuela por las Eliminatorias?

La Selección Chilena se verá las caras ante la Selección de Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un encuentro que se disputará este martes 17 de octubre a partir de las 18:00 horas en Maturín.