Coke Hevia pide mesura tras la victoria de Chile Sub 23 ante Paraguay: "El partido fue poco serio"

La Selección Chilena Sub 23 terminó su participación en el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 tras derrotar por 2 a 1 a Paraguay, resultado que sirvió poco y nada para los pupilos de Nicolás Córdova.

Los goles del Equipo de Todos ante los guaraníes fueron obra de Gonzalo Tapia y Lucas Assadi, mientras que el descuento del equipo rival llegó gracias a la anotación de Iván Leguizamón.

Ahora, los distintos jugadores de Chile deberán volver a nuestro país para sumarse a las filas de sus respectivos clubes y comenzar a preparar lo que será el inicio del Campeonato Nacional.

La Roja finalizó su participación en el Preolímpico con un triunfo | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

JORGE COKE HEVIA ANALIZA EL TRIUNFO DE LA ROJA SUB 23

Jorge Coke Hevia, conductor del programa Pauta de Juego de Radio Pauta, contestó el llamado de Bolavip y Chile y tuvo palabras para lo que dejó el triunfo del combinado nacional ante los guaraníes.

“¿Jugó mal Assadi? No. ¿Encuentro que la Selección Chilena no sirve para nada? No. Pero el partido fue poco serio, Paraguay guardó gente”, remarcó el comunicador.

“No sé, siento que este es un partido para no sacar conclusiones”, sentenció Hevia.

Chile finaliza tercero en su grupo en el Preolímpico 2024

La Selección Chilena quedó debajo de Paraguay que clasificó con siete unidades y Argentina que avanzó con ocho. En tanto Uruguay de Marcelo Bielsa sumó cuatro puntos y Perú tres unidades.