Ricardo Gareca entregó públicamente su primera nómina en la Selección Chilena pensando en los duelos amistosos que La Roja tendrá en el mes de marzo ante Albania en Italia y Francia en la ciudad de Marsella.

Una de las grandes sorpresas en la nómina del Tigre fue la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal, como así también los regresos de Mauricio Isla, Claudio Bravo y Eduardo Vargas, quien hace tiempo no estaba nominado.

Eduardo Vargas regresa a la Selección Chilena. | Foto: Photosport

Es precisamente el jugador del Atlético Mineiro quien levanta la duda de Roberto ‘Cóndor’ Rojas, quien se vio sorprendido con su llamado: “Vargas me parece que está saliendo de una lesión y no ha jugado por Atlético Mineiro, no sé en qué condición física y técnica se encuentra así que me parece extraño, sorpresivo”, dijo en Bolavip Chile.

Pese a que no ha tenido continuidad en su equipo, Rojas le da la venia a Ricardo Gareca para contar con uno de los goleadores históricos del combinado nacional: “Ahora, si el técnico cuenta con él para trabajar a futuro, puede ser útil su aporte”, aportó.

Por otro lado, también tuvo palabras para el regreso del Huaso Isla, diciendo que “Lo de Isla no me sorprende, porque no hay otro lateral derecho que pueda reemplazarlo. Está teniendo un buen rendimiento en Independiente de Avellaneda y tenemos una escases de laterales derechos en el fútbol chileno”, remató.

El debut de Ricardo Gareca en La Roja

La Selección Chilena de Ricardo Gareca enfrentará el 22 de marzo a Albania en Italia y 4 días más tardes deberá desplazarse hasta Marsella para desafiar nada más ni nada menos que al último finalista de la Copa del Mundo: Francia.