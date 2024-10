La noticia del fin de semana fue sin duda la desconvocatoria de Carlos Palacios a la selección chilena. El futbolista, adujo problemas personales y es por eso, que el entrenador, Ricardo Gareca, decidió liberarlo y no viajará a Barranquilla.

Y reacciones varias hubo a la situación que protagoniza el mediocampista de Colo Colo, quien desde un principio se mostró desmotivado con defender la camiseta de Todos (o de quienes quieren estar) en esta fecha doble de las clasificatorias sudamericanas.

Uno de los que entregó su opinión es el periodista Cristián Arcos, quien en conversación con BOLAVIP CHILE dijo que desde luego, la decisión del futbolista es mala, aunque manteniendo siempre el margen que esos “motivos personales”, aún se desconocen.

“Dice ‘motivos personales’, pero desconozco cuáles son. A priori, me parece una mala decisión, porque dejar una convocatoria importante en un momento y son esos los momentos en que hay que estar. Aunque, desconozco sus razones”; comentó el Tenor Escritor.

De todos modos, el comunicador añade que desde luego esta situación debe molestar en la interna de La Roja y que es él mismo, quien se cierra la puertas de la selección.

“Él no lo ha dicho, pero llegó con desgano, lo puso en cuestionamiento antes y al final, se libera. Lo que uno se ha ido enterando, los compañeros y el entrenador están molestos, pareciera que no tiene ganas, nomás. Si es así, él mismo se está cerrando las puertas”, agregó.

Arcos: “Boca no querrá llevárselo…”

Por cierto, el panelista del programa Círculo Central, puso en énfasis que con estas actitudes, será muy complejo que Boca Juniors decida llevarse al oriundo de la comuna de Renca.

“Comete un error, porque está con posibilidades de ir a mercados importantes y si se quiere ir a Boca, ellos querrán llevarse a un jugador seleccionado. Si yo fuera dirigente de Boca y por más que me guste, prefiero llevarme un jugador seleccionado, claramente”, enfatizó el comentarista.

Palacios quiere ir a Boca, pero… (Montaje)

Finalmente, la voz de Radio ADN manifiesta que la señal que da él hacia sus compañeros es pésima y que desde luego, será muy complejo que vuelva a jugar por Chile.

“Gareca es mesurado en esas declaraciones, pero las puertas no se las cierra el técnico, si no que el propio Palacios. Le veo muy pocas opciones de seguir en la selección, además no tiene ganas. Hay un muy mal gesto hacia sus compañeros, ellos ven que en la mala se baja”, cerró Arcos.