Universidad de Chile ha hecho noticia en las últimas horas debido a lo que ha sido su extrema búsqueda dentro del mercado de pases por un nuevo centrodelantero para la temporada 2025, en la que los ‘Azules’ buscan a un pepero pensando en los importantes desafíos del próximo año.

Durante las últimas horas, nuestro sitio dio a conocer la noticia del momento dentro del mercado y que trata de la posibilidad de que el atacante uruguayo, Octavio Rivero pueda ser nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, tras su gran presente hoy en el Barcelona de Guayaquil.

Ante esta posibilidad, el periodista nacional, Cristián Arcos se dio el espacio dentro del programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN para referirse a esta opción, en la que aprueba con todo a Rivero para llegar a la U, destacando sus grandes cualidades futbolísticas.

“Es un buen jugador Rivero, ahora es otro tipo de nueve, si están buscando dos centrodelanteros que son características de juego distintas, Rivero es un tipo que se asocia bien y participa en la elaboración de juego”, señala.

Arcos aprueba la llegada de Rivero a la U | Foto: Photosport

Finalmente, Arcos siente que un jugador como Octavio Rivero puede venir muy bien al ataque de la Universidad de Chile, ya que considera que es un delantero que sabe desenvolverse de muy buena forma dentro del área y que posee de variados recursos que pueden ser vitales para la U.

“Es un tipo que a mí me da la sensación que entiende muy bien el juego, me parece un estupendo nombre y además con un presente bien arriba. Juega bien, define bien, no es el referente, se puede mover perfectamente por el frente del ataque”, cerró.