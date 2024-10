La Roja no pudo ante Brasil y cayó por 2 a 1 en el Estadio Nacional. Pese a sorprender y comenzar ganando con un gol de Eduardo Vargas al minuto 2′, dos errores sobre el término del primer y segundo tiempo le dieron el triunfo al “Scratch”.

Las conclusiones que se pueden sacar, pese a que no se mostró un paupérrimo desempeño, tampoco son del todo positivas. Y es que la Selección Chilena sigue muy alejada del sueño mundialista, ya que actualmente sigue en el fondo de la tabla, en la penúltima posición, con solo 5 puntos.

BOLAVIP conversó con el histórico exportero Óscar Wirth, quien hizo su análisis sobre esta nueva derrota del equipo de Ricardo Gareca: “Es Brasil que está al frente. Uno mira al rival y por supuesto que tiene un nivel que te hace pensar que el partido va a ser difícil”, declaró en primera instancia.

Pese a la caída, asegura que este ha sido uno de los mejores encuentros con el “Tigre” a la cabeza: “Creo que ha sido el partido que ha salido más parejo desde el minuto uno al minuto noventa”.

Óscar Wirth exige a Brayan Cortés

Si bien las críticas en la prensa no han estado focalizadas en un jugador en particular, esta vez, Óscar Wirth le endosó cierta responsabilidad de la caída a Brayan Cortés.

El exgolero “Cruzado” asegura que el portero de Colo Colo pudo hacer más en los tantos del “Scratch”: “No me gustaron los goles. (Cortés) Pudo haber hecho algo más, sobre todo en el segundo. En el segundo no sé ni siquiera si se tira, no sé qué estaba esperando que remataran hacia dónde”.

Óscar Wirth le endosa la responsabilidad de la derrota a Brayan Cortés (Foto: Andres Pina/Photosport)

Finalmente, cuestionó severamente al “Indio”, diciendo: “Si uno ve fútbol, compadre, y ve a estos jugadores que están jugando en Europa, ¿Qué es lo que hacen ellos cuando se perfilan? ¿Por qué juegan con la persona, con el perfil cambiado del otro lado? Porque cuando se vienen hacia adentro, ¿hacia dónde rematan? ¿Rematan al primer palo o rematan al segundo palo?”.

“Hay que olfatear un poquito más el juego también. Todo no es tan lógico”, sentenció.