La Selección Chilena no pudo hacer valer su localía en esta jornada y no pasó de un empate sin tantos ante Colombia, en la que preocupa en su inicio dentro de las Clasificatorias Sudamericanas tras sumar tan solo un punto de seis posibles.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista Danilo Díaz analizó en Radio ADN el desempeño de ‘La Roja’ en estas jornada, en la que partió deshaciéndose en elogios por el trabajo de Erick Pulgar y Rodrigo Echeverría en el mediocampo.

“El partido de Chile estuvo en los dos fogoneros, en Echeverría y Pulgar, dos jugadores que se comieron la cancha, que impusieron respeto y que jugaron, cada uno en una cuerda diferente”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en su linea, el destacado comunicador recalcó la gran labor que desempeñaron estos dos jugadores en el medio terreno ante los colombianos.

Echeverria y Pulgar fueron destacados por el comunicador | Foto: Guillermo Salazar

“Pulgar, elegante, preciso, con su buen remate, por otra parte, Echeverría empujando, con esa impronta de futbolista formado en equipo grande, formado en la U. Desde ahí empujó y le dio carácter al equipo”, declaró.

“Entre el antofagastino y Echeverría, que ahora se nota que juega en el fútbol argentino, jugó con la intensidad que se juega en Argentina, con ese ritmo. El equipo nacional pudo batallar el partido”.

Haciendo un análisis más generalizado, el ‘Tenor del Pueblo’ declaró que Chile fue superior a Colombia en el partido y que pudo merecer algo más por lo que realizó en el encuentro.

“En el balance Chile fue superior a Colombia. ¿Cuántas veces pateo al arco Colombia? la del final, la que llega Medel y nada más. ¿Cuántas intervenciones tuvo Cortés? Chile se defendió bien”, apuntó.

Finalmente, Díaz explicó que en Chile el gran problema está en lo que es la falta de elementos desde el banco de suplentes, en la que Eduardo Berizzo no tiene grandes piezas para poder refrescar al equipo.

“El tema de Chile es que no tiene banca, el entrenador miró a la banca y tenía a Víctor Felipe Méndez, que era para meterlo, pero seguramente no lo vio bien en los entrenamientos. No había nada en rigor, salvo Aravena, que ingresó con la desconfianza del partido anterior”, cerró.