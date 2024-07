El ex jugador de fútbol se sinceró y aseguró que uno de los errores de Gareca fue no llevar a un jugador a Estados Unidos.

La Copa América de Estados Unidos está en los libros para la Selección Chilena, conjunto que, si bien no hizo malos partidos, no supo marcar ni siquiera un gol y timbró su eliminación en la fase de grupos del certamen continental.

La eliminación de La Roja sigue siendo tema en muchas partes y en ESPN Chile estaban debatiendo del estado físico de Carlos Palacios cuando Dante Poli decidió sacar al baile la marginación de Arturo Vidal por parte de Ricardo Gareca.

En su estilo, el ex jugador de fútbol aseguró que, de haber sido por él, hubiese llamado a Arturo Vidal para que forme parte del plantel a sabiendas de que no está en la plenitud física que sí se encontraba hace un par de años.

Poli hubiese llevado a Vidal a la Copa América. | Foto: Photosport

“Yo hubiese llevado a Vidal a esta Copa América, pero creo que no estaba para los 90 minutos. A priori mi análisis es que no lo tenga considerado como entrenador por los partidos seguidos, el desgaste”, dijo Poli.

El ex jugador apunta qué hubiese aportado el volante de Colo Colo: “Yo como entrenador digo lo voy a llevar a Vidal, quizás no lo ocupe en partidos seguidos porque creo que no está para los 90 minutos, pero sí para aportarme un montón en partidos que lo necesite por su jerarquía”, sostuvo.

Lo concreto es que Arturo Vidal no formó parte de la Selección Chilena en la Copa América y La Roja dijo adiós tempranamente en fase de grupos sin mostrar poder ofensivo y dejando una imagen confusa de cara a lo que se viene en las Clasificatorias.

Los próximos partidos oficiales de La Roja

La Roja deberá visitar a Argentina en Buenos Aires y luego recibirá a Bolivia en Santiago, compromisos que bien podrían empezar a marcar el camino de La Roja para el próximo Mundial de Norteamérica 2026.