La eliminación de la Selección Chilena en la Copa América 2024 sin duda que ha sido un duro golpe que aún no se puede olvidar dentro de pueblo chileno, quien se ilusionó con lo que podían realizar los dirigidos por Ricardo Gareca en esta competición. El no sumar triunfos, ni goles, sin duda que dejó una importante preocupación dentro del equipo de todos pensando en lo que será el desafío de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Pero este breve paso por USA 2024 también dejó tela para cortar en otros aspectos. Polémicas con el arbitraje, fallos que generaron un enojo generalizado, opiniones y críticas que se multiplicaron por demás y un futuro que no termina de estar demasiado claro. Por eso, te invitamos a repasar juntos El frustrante paso de Chile por la Copa América 2024.

No lo perdonan

Roldán en el ojo de todas las miradas (Getty Images)

Wilmar Roldán se convirtió en el enemigo público N°1 de Chile tras su polémico arbitraje ante Canadá. El juez colombiano se llenó de comentarios en sus redes por parte de los fanáticos de La Roja, quienes no perdonaron sus decisiones arbitrales. Es más, los cientos de miles de mensajes hicieron colapsar las supuestas redes oficiales del árbitro.

Encima, el colombiano dejó un mensaje que molestó en demasía a los fanáticos. En él, exigía que dejaran de escribirle recetas. Grave error. A partir de ello, los comentarios se acentuaron aún más. Tras el constante hostigamiento de los fanáticos chilenos, el juez decidió cerrar esta cuenta de Instagram.

Reclamo formal

La expulsión a Suazo en el partido frente a Canadá (Getty Images)

La Federación de Fútbol de Chile (FFCH) presentó un reclamo formal ante la Conmebol, en el que solicitó la suspensión “indefinida y definitiva” del árbitro colombiano luego del empate ante Canadá que determinó su eliminación de la Copa América. Dentro de los reclamos que realizó, también remarcó que sufrió fallos en su contra en los partidos ante Perú y Argentina, por la primera y segunda fecha respectivamente.

La principal acusación fue contra Roldán, al que tildaron de “absoluta falta de imparcialidad” en partidos que participó la selección chilena. “De los nueve partidos dirigidos por el señor Roldán, la selección chilena ha ganado solo uno, dando cuenta así de una extraña estadística. En todos los encuentros previos ha cometido errores garrafales”, recordó la FFCH.

El Mago la vio venir

Sin una “varita mágica” supo lo que iba a suceder (Getty Images)

Dentro del arbitraje futbolístico sudamericano, hay nombres que ya tienen el foco encima por sus errores o cuestionables actuaciones. Y en la previa del partido decisivo con Canadá, hubo alguien que se animó a anticiparse a lo que podía llegar a suceder. Se trata de Jorge Valdivia, uno de los más categóricos en sus comentarios con respecto a Wilmar Roldán.

Cuando se confirmó la designación del colombiano, El Mago fue uno de los primeros en reaccionar negativamente. “¿Quién nos va a meter al saco esta vez?”, comenzó señalando el exfutbolista y cuando le dijeron el nombre de Roldán, apuntó brevemente “no…”, en tono de broma. Respecto a la presencia del colombiano, Valdivia detalló que “Roldán nos mete la mano siempre, pero menos que Matonte (juez del partido con Argentina)”.

Un Rey poco caballero

Vidal hubiera reaccionado de otra manera ante el juez (Getty Images)

El pésimo arbitraje de Wilmar Roldán siguió causando polémica, generando que numerosas voces opinen al respecto. Una de las que apareció fue la de Arturo Vidal, quien no estuvo junto a La Roja en este certamen. Durante una transmisión de streaming, el King analizó lo que fue la dolorosa eliminación del seleccionado.

Además, repasó a los jugadores del equipo de todos que no encararon como se debía al colombiano Roldán: “Si hubiese estado ahí le pido roja de una. Le pegó su pechazo si es necesario (a Roldán). Cuando cae (Echeverría) tienen que ir a buscarlo. Pero los de nosotros ninguno se movió”, comentó Vidal y agregó: “Los jugadores de Chile tuvieron que apurarlo y decirle que se estaba tirando. Acá la caga Suazo, cuando ve que el otro pide amarilla”.

Campeonato arreglado

Cárdenas convencido de un favoritismo a la albiceleste (Instagram)

A raíz de la situación que le tocó vivir a su seleccionado en la Copa América, el periodista Maks Cárdenas no se aguantó y publicó en su cuenta de Instagram un potente mensaje en contra de la Conmebol. “La misma historia de siempre. La organización del torneo no puede dejar fuera a Argentina, las entradas para sus partidos son 400% más caras”, escribió en su red social.

El comunicador hizo responsable al organismo de fútbol sudamericano para explicar la postura de algunos arbitrajes. “Justo antes de la Copa, la Asociación del Fútbol Argentino abrió oficina en Miami, vino Infantino a comer empanadas y durante el propio torneo le regalaron a Chiqui Tapia (presidente de la AFA) las llaves de la ciudad. Está claro que el torneo está arreglado”, aseguró.

Críticas colegas

El ex juez también habló de Roldán y los arbitrajes (Getty Images)

El ex árbitro Pablo Pozo también se refirió a las polémicas arbitrales en la Copa América. El chileno fue claro al decir que no ve dobles intenciones, pero sí que hay errores técnicos, de capacidad humana. “Sigo creyendo en la buena fe, pero hay un tema de calidad, de falta de capacidad en el arbitraje. Eso va de la mano con quién está a cargo del arbitraje en Conmebol. A lo mejor son buenos técnicos, charlistas, pero arbitralmente no hicieron mucho”, comentó.

El destacado ex juez internacional también se hizo espacio para hablar sobre Wilmar Roldán: “Para mí, fue el mejor árbitro de la Copa América 2015, porque venía de una carrera muy ascendente. Pero cuando tienes la oportunidad de ser un árbitro trascendental, de elite, además de arbitrar bien, debes tener los pies en la tierra”, aseguró.

Campeón acusador

Un bicampeón de América, crítico del equipo actual (Imago)

Las primeras horas tras haber quedado afuera del certamen, tuvieron un único culpable y destinatario de los enojos. Pero en medio de tantas miradas que apuntaron a cuestiones arbitrales para argumentar los porqués de la eliminación del equipo, apareció un ex campeón de América que resultó mucho más crítico con el andar futbolístico de La Roja.

Gonzalo Jara hizo una fuerte autocrítica en un programa de TV. “Más allá que debe haber un reclamo formal por el arbitraje, también hay que hacer un análisis futbolístico. La selección quedó al debe en lo ofensivo en los tres partidos”, dijo de entrada. Luego, el histórico zaguero destacó: “Recuerdo una sola jugada clara de gol, que fue la de Alexis que pierde frente a Perú. El cuerpo técnico también debe hacer ese análisis”.

Verso argentino

El “Tigre” Gareca es otro de los apuntados (Getty Images)

Más allá del pobre rendimiento del equipo, hay consenso general en que el Tigre Gareca fue contratado para llevar a Chile al próximo Mundial, y no para obtener resultados en el último certamen que tuvo la participación de Conmebol y Concacaf. Bueno, salvo varios ex futbolistas de La Roja, que salieron al cruce del entrenador albiceleste.

Uno de ellos es el mundialista de Alemania 1974, Miguel Ángel Neira, quien piensa distinto y es de la idea de despedir a Ricardo Gareca. “Con su verso argentino le embola la perdiz a Pablo Milad (presidente de la FFCH), así que no se puede esperar que pase nada”, afirmó el jugador en conversación con BOLAVIP. Además, agregó: “Milad no cacha de fútbol y el otro se las sabe todas, por eso felicito a la federación paraguaya que echó a Garnero”.

La mirada de Marcelo

Bielsa siempre con buen recuerdo de su etapa chilena (Getty Images)

Previo al duelo de cuartos de final entre Uruguay y Brasil, el entrenador charrúa y ex DT de La Roja, Marcelo Bielsa fue consultado sobre la selección chilena y dio una breve opinión por lo que fue su desempeño. “No tuve oportunidad de ver los partidos con la profundidad que merece y es necesaria para comentar sobre la producción de un equipo”, declaró.

Una palabra tan autorizada, a partir de la extensa y valiosa trayectoria que tiene el técnico argentino y que lo mantiene altamente cotizado en el continente, siempre genera la atención de los fanáticos. “Tratándose de una selección y de un país con el que tengo mucha gratitud, siempre prefiero ser cauto, respetar los momentos, el entrenador, los futbolistas y expresarme solo lo necesario”, cerró en su comentario.

Retiro en suspenso

Bravo puso en dudo su continuidad a nivel profesional (Getty Images)

El experimentado guardameta hizo su evaluación de lo que fue la participación de la Selección Chilena en esta edición del torneo continental. Pese al fracaso deportivo, Claudio Bravo rescató algunas actitudes que generan ilusión para lo que viene: “De lo que pasó, todos somos conscientes del plano futbolístico, de lo extrafutbolístico y de todas las cosas vividas en una Copa América corta para nosotros, donde nos quedó un sabor amargo”.

Pero el portero de 41 años también puso en suspenso su futuro, ya que podría tomar la decisión de retirarse del fútbol tras esta Copa América y después de finalizar su contrato con el Real Betis en España. “Ya pasó el período de la selección, ahora vienen las vacaciones. Veremos si son más largas de lo habitual… Son decisiones que me tocará dar con mi familia y con la tranquilidad que requiere una decisión importante”, adelantó.

Despedido en Italia

El Inter anunció la salida del “Niño Maravilla” (Getty Images)

Una de las grandes estrellas de la historia del fútbol chileno no consiguió guiar el camino de La Roja a la próxima ronda, pese a todos los esfuerzos realizados. Entrando en una etapa clave de su carrera profesional, Alexis Sánchez disputó esta Copa América como jugador libre. Inter de Milán, su último club, publicó en sus redes sociales una emotiva despedida.

El futbolista disputó un total de 33 partidos en esta temporada: 23 por la Serie A, dos en la Supercopa y ocho por la Champions League, sólo anotó en cuatro oportunidades: (dos por la Serie A y otros dos por la Champions). El tocopillano queda como jugador libre para el mercado de verano, ya que sus deseos son de continuar jugando en el Viejo Continente. ¿Y su futuro en la selección?

Contra los medios

Alexis no se mostró muy de acuerdo a las críticas (Getty Images)

Después de haber dejado su opinión y análisis de la actuación del equipo, Alexis se encargó de hablar de aquellos que fueron duramente críticos con su actuación y la de sus compañeros en la Copa América. “Creo que la prensa chilena tiene que hacer crítica más constructiva, ayudar al jugador. Entiendo la crítica sí se equivocó en una jugada, pero hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho y hay personas que jugaron y no entienden nada”.

Luego reflexionó sobre las críticas que suele recibir: “A mí me pueden criticar y yo digo ¿quién me está criticando? Una persona a la que le pagan por ir a un programa… Soy el goleador histórico, el de más partidos en la selección, más asistencias, más partidos, lo he hecho todo. No voy a ponerme a discutir con alguien que nunca le pegó a un balón”.

Un Bichi poco cariñoso

Borghi dio su opinión sobre las declaraciones del capitán (Imago)

ero las declaraciones Alexis Sánchez tuvieron rebote en el medio futbolístico y muchas personas no estuvieron muy de acuerdo con los dichos del Niño Maravilla. Uno de los casos es el del ex jugador y entrenador, Claudio Borghi, que abordó sobre los dichos de su ex pupilo en Colo Colo y la selección chilena.

“La opinión en el deporte más popular del mundo es libre para todos. Ahora, si vamos a tener oídos solo para los elogios y no las críticas, estamos complicados”, partió señalando el Bichi y luego agregó que “Debe saber que es el jugador más importante de Chile y cuando tú eres importante, te van a criticar para bien o para mal, le pasó a Messi mucho tiempo. Cuando estás preparado para ser el mejor, esa critica tiene que ser muy normal”.

La presunción de Bam-Bam

Dos pesos pesados, que ¿podrían volver? (Getty Images)

Por trayectoria e idolatría popular, su palabra es una de las más autorizadas. Además, que suele ser un buen analista futbolístico. Iván Zamorano, en primera instancia, cuestionó la capacidad ofensiva del combinado nacional. “Creo que de los tres partidos (Perú, Argentina y Canadá) solo llegamos siete veces al arco”, señaló.

Pero además, el retirado delantero presiente el regreso de dos pesos pesados: Arturo Vidal y Gary Medel, según su mirada, volverán a La Roja. El ídolo nacional no tiene dudas de que tanto el King como el Pitbull volverán a ser nominados por Ricardo Gareca. “¿Por qué deben estar ambos? Esta es una selección a la que hace falta jerarquía”.

Chau Generación Dorada

Solabarrieta habló de los principales referentes (Getty Images)

Entre las opiniones de diversos periodistas, hubo una de los que llamó la atención. Fernando Solabarrieta, es un nombre destacado dentro de los medios chilenos, con un gran recorrido por diferentes programas y emisoras. En este caso, fue muy duro, critico (o realista) con los nombres destacados y que marcaron la historia ganadora reciente del fútbol de Chile.

“¿Qué hacemos? ¿Seguimos jugando con Bravo? Siento que lo que hizo Gareca fue armar un equipo que le provocara de inmediato los resultados para poder trabajar tranquilo, pero había que iniciar un proceso con los chicos que vayan reemplazando a los que hicieron de forma maravillosa pero ya no están”, arrancó diciendo el famoso relator y agregó: “¿Quién puede pensar que alguno de la Generación Dorada puede jugar el Mundial? ¿Quién? ¿Cuál de ellos? A Bravo, Isla, Vargas y Sánchez yo no los hubiese llevado a la Copa América. Con todo el dolor del mundo, este equipo ya fue”, concluyó.

Un grupo roto

Un grupo que se dividió después de ser campeón (Imago)

Hubo un momento en el que había bastante unión entre los jugadores de la Selección Chilena. Se crearon lazos importantes, que incluso los llevó a tener un chat en WhatsApp para mantenerse en contacto. Mauricio Pinilla, que formó parte de esa Generación Dorada, confirmó que, con el pasar de los años, el grupo se fue diluyendo y, hoy en día, se encuentra totalmente inactivo.

“Si, está muerto, no hay diálogo. En su tiempo se comentaban todos los detalles y los pormenores. Pero con el tiempo hubo problemas”, según palabras del ahora comentarista deportivo. Dentro de los detalles que contempló el exatacante, aparecen el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal y la no clasificación al Mundial de Rusia. “Desde ahí no se reactivó nunca. Después el grupo se disolvió, se diluyó… Se pudrió todo, se armaron subgrupos”, reveló.