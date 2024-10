La derrota de la Selección Chilena a manos de Brasil caló hondo en el ambiente y en los más de 40 mil hinchas que llegaron al Estadio Nacional, quienes vieron cómo el partido se escapó de las manos en el epílogo.

Si bien La Roja dejó mejores sensaciones que ante Bolivia, la dura realidad es que nuevamente se perdió y Chile acumula 4 partidos seguidos de Clasificatorias sin saber de puntos: Ecuador, Argentina, Bolivia y Brasil.

Chile, colista absoluto de las Clasificatorias. | Foto: Photosport

El que quedó con sensaciones mixtas fue Dante Poli, ex jugador de fútbol quien en ESPN Chile se descargó y analizó lo que dejó el compromiso: “Fue un resultado… más allá que uno no tenía expectativas desde el realismo al pesimismo había un par de centímetros, pero me da la impresión que el partido dentro de aquello no fue tan terrible”, dijo.

Poli, sin rodeos, dicta dura sentencia para el futuro de Gareca y La Roja en las actuales Clasificatorias: “Se logró competir de alguna forma. Creo que con lo de ayer, con lo que continuó con los otros resultados de equipos que uno creía desahuciados como Bolivia y Paraguay, Chile para mí está prácticamente afuera del Mundial”, sentenció.

Lo cierto es que La Roja no tiene tiempo para lamentarse y ahora deberá pensar en el duelo frente a Colombia en Barranquilla el próximo martes 15 de octubre donde rescatar puntos se hace una obligación a esta altura.

Chile en la tabla de las Clasificatorias

La victoria de Perú sobre Uruguay en el día de ayer dictaminó que La Roja es actualmente el colista absoluto de la competición con 5 puntos transcurridas 9 fechas de las Clasificatorias mundialistas hacia Norteamérica 2026.