Dante Poli y su ninguneo a Darío Osorio en la Selección Chilena: "A mí todavía no me..."

La Selección Chilena ya se empieza a armar pensando en lo que será su actuación en la Copa América 2024, en la que los dirigidos por Ricardo Gareca deben compartir grupo con Argentina, Perú y Canadá.

Sobre el desempeño de ‘La Roja’, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y habló de la gran interrogante por un cupo dentro del once, el cual siente que Diego Valdés y Darío Osorio se deberán disputar.

“Es bueno el tema, porque para mí Valdés creo que en la selección está en un nivel superlativo, no estuvo en los partidos amistosos, donde sí lo hizo bien Osorio, donde se ganó un espacio, confirmó un poco lo que estaba haciendo en Europa”, comenzó señalando Poli.

Siguiendo en esa línea, el ex zaguero remarcó que siente que Darío Osorio a pesar de su buena presentación en la pasada gira de Chile ante Albania y Francia, no tiene asegurada su titularidad, ya que siente que no tuvo un partido consagratorio para ser titular fijo.

Osorio es la gran carta de La Roja | Foto: Photosport

“Ojo, yo creo que hizo un partido débil con Albania, siendo honesto, desde todo su potencial y todo lo que ha demostrado en europa y un muy buen segundo tiempo ante Francia, donde el primero como que combinó buenas y malas”, explicó.

Finalmente, Poli remarca que no tiene dudas de que Darío Osorio es uno de los jugadores con más proyección dentro de la Selección Chilena, pero que ante contextos tan apretados y competitivos como lo son una Copa América o Eliminatorias, siente que hay que ir llevándolo de a poco, en la que por eso pone fichas en Diego Valdés.

“Desde un partido que lo confirme como un super titular, a mí todavía no me alcanza, pasa que es el jugador más desequilibrante, desde su capacidad individual, es un tipo muy talentoso y eso te sirve y alcanza. Pero en partidos más cerrados, que me parece como serán en Copa América, a mí me da la sensación de que no sé si estará todavía en esa disposición táctica, en la que Valdés si maneja un poco más esos movimientos” , concluyó.