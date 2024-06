Darío Osorio revela su estado físico para el debut de La Roja en la Copa América 2024: "Me he sentido..."

Darío Osorio está listo para volver a las canchas. El delantero de 20 años superó su lesión y aseguró estar en óptimas condiciones para debut de La Roja en la Copa América 2024. A pocos días del debut, se habría ganado un puesto en el equipo titular.

En conversación con la prensa del combinado nacional, el atacante del FC Midtjylland se refirió a su estado físico. No juega desde el 20 de mayo, en el empate 3-3 de su equipo ante el FC Nordsjælland por los play-offs de la Superliga de Dinamarca.

“Los primeros días comencé entrenando apartado, ya con el paso de los días entrené con el grupo y ahora normal, así que me he sentido bien físicamente (…) Trato de hacer lo que él (Ricardo Gareca) me pide, en los entrenamientos y los partidos, y me he sentido bien con las indicaciones que me ha dado”, indicó.

¿Cómo será enfrentar a Argentina, Perú y Canadá? “Son rivales muy duros, pero nosotros jugamos para hacer nuestro partido y lograr los tres puntos en los tres partidos”, indicó. Tiene tranquilidad en que Chile tiene un mejor plantel. “Es un lindo grupo, todos nos apoyamos”, cerró.

Darío Osorio está en óptimas condiciones para el debut de La Roja.

Darío Osorio sería titular en La Roja

Durante las últimas horas, trascendió que Darío Osorio será titular en La Roja. El formado en Universidad de Chile sería el escogido por Ricardo Gareca para utilizar el sector derecho de la ofensiva. Acompañaría a Alexis Sánchez, Víctor Dávila y Eduardo Vargas.

Una oportunidad que se ganó tras la gira europea. Fue estelar ante Albania y Francia, convirtiéndole un golazo al elenco galo. Esta vez, será su primera participación en la Copa América 2024 e ilusiona a un país con conseguir el tercer trofeo del certamen.

Cuándo juega Chile

El siguiente partido de la Selección Chilena será ante Perú por la Copa América. Se jugará el viernes 21 de junio, desde las 20:00 horas, en el AT&T Stadium.