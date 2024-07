Siguen los debates en los programas deportivos por los presuntos hechos de corrupción de la Conmebol. Esta vez, Francisco Sagredo y Patricio Yáñez protagonizaron un tenso debate por este tema.

Las reacciones han estado potentes debido a lo escandalosa que fue la eliminación de La Roja. Esto, luego de que Chile fuera perjudicado tanto por el uruguayo Andrés Matonte ante Argentina, como también por el colombiano Wilmar Roldán ante Canadá.

El panel de ESPN F360 se largó a debatir. Fue allí cuando “Pato” Yañez mencionó el tema de Pablo Milad, a quien le han llovido las críticas por su actuar ante el ente rector del fútbol sudamericano.

“Yo encuentro lamentables las declaraciones de Pablo Milad porque finalmente en su argumentación termina riéndose y hablando que no tiene nada en contra de la Conmebol. Ahí debió ser enérgico, creo que debió haber llamado al cuerpo arbitral chileno y hacer una presentación”, declaró el exatacante de Colo Colo.

Luego, dejó una polémica frase, dando a entender que si no se forma parte de este círculo supuestamente corrupto, no hay nada que hacer: “Si tú no formas parte, si no entras al circuito de entre gallos y medianoche de la Conmebol, no vas a conseguir nada. Yo dudo que esta actual Conmebol sea transparente. No estoy hablando de Jadue, o la época donde se llevaban la plata en sacos las lucas para la casa”.

En esa línea, agrega: “Si tú no te metes en esa dinámica, yo creo que la Conmebol sigue manejando… ¿Hay que ser corruptos? Es una Conmebol que se maneja bajo estos parámetros”.

Pancho Sagredo encara a Pato Yáñez por sus dichos sobre la Conmebol

El exjugador de La Roja y del Valladolid de España siguió con su análisis, recordando a otros dirigentes del fútbol chileno que formaron parte de esta organización

Patricio Yáñez y Pancho Sagredo protagonizaron tenso debate

“¿Quiénes? No sé, otros buenos presidentes que ha tenido el fútbol chileno han entrado en esa dinámica. Históricamente. Todos los que han estado antes. Pero era otro manejo, a Ricardo Abumohor no le interesaba cobrar los 100 mil dólares mensuales que puede cobrar Milad en la Conmebol. En el whisky y en la presencia permanente de conversar estas cuestiones”, complementó

La arremetida de Pancho Sagredo

Tras largo rato exponiendo su punto, Patricio Yáñez recibió la réplica de Francisco Sagredo:

“Será tu opinión, pero es impresentable. ¿O sea hay que entrar en la corrupción? Están todos presos y los que no es porque se murieron”, exclamó.

Ante ello, Yáñez respondió: “Así se manejan. Históricamente se ha manejado así el fútbol. Yo no estoy diciendo que se abra el bolsillo del lado izquierdo porque el derecho está lleno. Lo que digo es que hay que tener manejo. Hay que suscribirse a muchas cosas que tiene la Conmebol”.