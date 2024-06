La Roja tendrá este martes 25 de junio su segundo duelo por la Copa América 2024, cuando enfrente a Argentina en el MetLife Stadium.

En la conferencia de prensa del día previo, Ricardo Gareca y Paulo Díaz enfrentaron a los medios de comunicación para hablar sobre el encuentro ante la albiceleste y otros temas.

Fue allí cuando el zaguero central de River Plate fue consultado por la ausencia de Gary Medel, a lo que Díaz, ni enojado ni contento, respondió con seriedad: “Con lo que dicen de Medel, obviamente que para nosotros siempre fue importante. En este momento no está y tenemos que suplir lo que dejó él. Ha sido parte importante de la selección, ganó dos Copa América, pero seguiremos haciéndolo de la mejor manera para dejar bien puesto a Chile“.

En esa línea, cree que no es inconveniente para él el cambio de la dupla de centrales: “Me he sentido bien con mi presente en River y se ha visto reflejado en mi juego. Lo de las parejas para mí es indistinto, creo que el jugador de selección debe estar preparado para jugar con quien le toque“.

Gary Medel y Arturo Vidal no fueron parte de la nómina de Ricardo Gareca

Paulo Díaz y su deseo de llegar e Europa

Desde que emigró de Chile, Paulo Díaz ha realizado una gran carrera en Argentina, defendiendo los colores de San Lorenzo y River Plate.

Con los “Millonarios” ha sido uno de los jugadores más regulares en los últimos años, por lo que los hinchas lo tienen bien valorado.

Sobre eso y una posible salida al fútbol europeo, Díaz comentó: “No creo que sea el momento para hablar, pero sí me encantaría en algún momento jugar en Europa“.

“Es el sueño de todos, pero no ha habido ofertas o nadie ha querido últimamente hacer la compra porque en River no quieren otra cosa que no sea una compra”, complementó.

“Tengo la ilusión de ir a un gran equipo europeo, pero en River estoy muy contento”, sentenció.