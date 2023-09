Eduardo Berizzo descarta el catastrófico diagnostico sobre Alexis Sánchez: "Está muy bien, no tiene anemia"

En la Selección Chilena existía mucha preocupación sobre lo que era la situación de Alexis Sánchez, quien no pudo decir presente en el debut de las Eliminatorias ante Uruguay por problemas médicos que no eran muy claros, en la que incluso desde Italia aseguraban que el ‘Tocopillano’ tenía anemia.

Sobre estos rumores, el estratega de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo se dedicó a clarificar esta situación ante los medios de comunicación, en la que descartó por completo el diagnostico de anemia sobre Sánchez.

“No, no no, en ningún caso, está muy bien, no tiene anemia“, partió indicando Berizzo en la conferencia de prensa.

Siguiendo en su explicación, el entrenador explicó “después del estudio realizado, necesito unos días de párate de una actividad muy baja, no podíamos disponer de él en una actividad de alta intensidad, tenían que transcurrir uno días y ver como evoluciona”.

Alexis Sánchez está ok para el duelo ante Colombia | Foto: Photosport

Tras cumplir con esos días pactados de recuperación, el ‘Toto’ confirma que el jugador del Inter de Milán se encuentra en optimas condiciones para poder ser titular ante Colombia.

“Como evolucionó perfectamente bien, disponemos de él para mañana. Está impecable de salud, no tiene anemia ni mucho menos, todo tiene que ver con una prescripción medica de cuidado posterior al examen del lunes”, detalló.

Finalmente, Berizzo volvió a recalcar que la ausencia de Sánchez pasó solamente por temas de estudios sobre su inactividad, pero no por la anemia que se ha señalado en los últimos días.

“Está perfecto, está muy bien, si tuvimos que esperar unos días fue porque tenía relación por el estudio, no por una mala forma o un problema clínico, tuvimos que esperar unos días para que ese riesgo después del estudio disminuya y disponer de él bien para que juegue. Mañana es un futbolista apto para iniciar el partido”, cerró.

¿Por qué Alexis Sánchez no jugó en el debut ante Uruguay?

El delantero del Inter de Milán no pudo actuar ante Uruguay debido a que no se encontraba de la mejor forma física, en la que Berizzo optó de tenerlo en la mejor forma para el duelo ante Colombia