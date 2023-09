La Selección Chilena ya comienza a palpitar lo que será un nuevo debut en las Clasificatorias Sudamericanas, en la que ‘La Roja’ tendrá un difícil debut ante la Selección de Uruguay en Montevideo.

En esta jornada, el estratega de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo conversó con los medios de comunicación y abordó lo que fue su convocatoria para estos duelos, en la que aplicó a la mezcla de la experiencia y juventud.

“Los años que no sean una separación entre nosotros, que sea un símbolo de unión, el que tiene experiencia se la entrega al que no tiene, el que tiene más energía, se la transmite al experimentado”, partió señalando Berizzo.

Siguiendo en su linea, para el estratega es muy clave que dentro de este proceso el complemento de los experimentados y el refresco de los jugadores nuevos, puede ser vital para lo que es el objetivo de lograr ir al Mundial.

Eduardo Berizzo cuenta la firme sobre Claudio Bravo | Foto: Photosport

“La gente con experiencia como me pregunta está aquí por esos galones que tiene, por esa experiencia adquirida por la competitividad pasada, pero también por el presente que viven y si no es tan bueno, me apoyo en que esa experiencia también los tenga acá y nos ayude al crecimiento de todo, todo el proceso necesita de todos, del experimentado, del medio y del joven que llega”, explicó.

Finalmente, Berizzo fue consultado ante la no convocatoria a Claudio Bravo, en la que estalló y dejó más que claro que el portero del Betis no fue considerado por su negativa a la nomina anterior.

“Con respecto a lo de Claudio Bravo le contesto claramente, las nóminas hablan por sí solas, si necesita más claridad, la no convocatoria obedece a la negativa de venir a la fecha pasada”.

“Lo aclaro porque pareciera que necesitamos más claridad que la nómina escrita y ese es el motivo, el motivo es que confeccionó la lista en los que quisieron estar y así actuo”, cerró.

¿De qué nómina fue la que Claudio Bravo se quedó fuera de la Selección Chilena?

Para la última Fecha FIFA en la que Chile se enfrentó a Cuba, Republica Dominicana y Bolivia, el portero de Betis se bajó de lo que fue dicha convocatoria.