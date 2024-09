La durísima caída que sufrió la Selección Chilena ante Argentina no dejó mucho margen para analizar, donde hubo pocos puntos altos y varios jugadores que no mostraron el nivel deseado ni por Ricardo Gareca ni por los hinchas del combinado nacional.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports se debatió largo y tendido la caída de Chile ante los trasandinos y, en esa línea, Marcelo ‘Toby’ Vega hizo un anti ranking de los jugadores que reprobaron el examen ante Argentina.

La nota más alta dentro de las malas fue para Gabriel Arias, a quien evaluó con nota 3 y explicó el por qué: “A pesar de que tiene dos achiques buenos, el último gol es culpa de él y en el segundo podría haber hecho algo más”, dijo.

Marcelino recibió críticas de Toby Vega. | Foto: Photosport

Uno que no se salvó de la guillotina del ex jugador de Unión Española fue Marcelino Núñez, quien recibió una nota de 2,5: “Queremos ver a ese Marcelino que se adueñe del equipo, pero viendo cómo jugo no entró en el juego y tampoco aportó en la marca, que no es su juego”, indicó.

¿La nota más mala de la jornada? Vega no duda ni por medio segundo y apunta con el dedo a Eduardo Vargas como el ‘ganador’ del anti ranking con nota 2: “No es su puesto, él no es un 9. Le cuesta un montón ya”, dijo.

Notas más, notas menos, La Roja no puede bajar la cabeza ya que tiene un importante compromiso el próximo martes cuando tenga que recibir a Bolivia con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

Así marcha La Roja en la tabla

Chile está hundido en el penúltimo lugar de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos, superando a Perú que hoy día podría dejar a La Roja como colista absoluto si derrota a Colombia.