"Esta selección no tiene nada": Rodrigo Sepúlveda furia tras la caída de La Roja y propone a 6 nuevos convocados

La caída de la Selección Chilena ante Argentina pegó fuerte en el ambiente y no solo porque se tratase del combinado albiceleste, sino que por la forma en que se perdió y las pocas armas que mostró La Roja al otro lado de la cordillera.

Uno que lamentó en serio y estalló de furia por lo sucedido ayer fue Rodrigo Sepúlveda, periodista y conductor de noticias en MEGA: “Hay una selección, como la de hoy, sin los pesos pesados. Es una selección que ya no tiene a Claudio Bravo”, abrió los fuegos en su canal de Youtube.

“Ustedes no saben lo que significa la ausencia de Claudio Bravo, yo creo que ni siquiera lo han sopesado. Su ausencia es tremenda, gigante, y no estoy con esto bajando el nivel de Arias, sino que la jerarquía, la capacidad, su presencia era relevante para Chile”, complementó sobre la ausencia de Bravo.

Sepu propone el regreso de Aránguiz a La Roja. | Foto: Photosport

Sepúlveda no se quedó ahí y fue un paso más lejos, diciendo que “Es una selección que no tiene nada. ¿A qué juega Chile hoy?, ¿Cuáles fueron sus herramientas? Yo veía el partido y solo tuve preguntas, no tenía ninguna posibilidad de afirmar algo”.

En el cierre, Sepu se calza el buzo de entrenador de la Selección Chilena y recomienda a Ricardo Gareca repensar la lista de convocados con 6 nombres que, según él, podrían darle réditos al entrenador argentino.

“Yo fuera Gareca y tendría a Aránguiz (Charles) en la selección, tendría a Cabral (Luciano), a Pino (Steffan), a Marcelo Díaz, a Vidal (Arturo) lo llevo y a Medel (Gary) también. Les saco el jugado hasta donde más se pueda”, remató.

La Roja en la tabla

La Roja marcha en el noveno lugar de la tabla de posiciones hacia el próximo mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos, sólo superando a Perú que hoy podría dejar último a Chile si derrota a Colombia.