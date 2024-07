El ex jugador de fútbol -argentino de nacimiento- lamentó el tenor de la rivalidad que crece entre Chile y Argentina.

El gran dolor de Marcelo Barticciotto por la rivalidad entre Chile y Argentina: "Me duele, acá le tienen odio a Argentina"

La Selección Chilena no se pudo hacer fuerte en la Copa América de Estados Unidos 2024 y terminó eliminada en la fase de grupos, donde no marcó un solo gol y anotó empates ante Perú y Canadá, además de una caída por la cuenta mínima ante Argentina.

Fue precisamente el duelo ante los trasandinos el cual se vivió con mucho condimento, toda vez que desde el otro lado de la cordillera aún duelen las dos Copas América perdidas a manos de La Roja.

Pese a que son campeones del mundo, en Argentina sigue la pica con Chile, rival con el que en el último tiempo ha crecido la rivalidad histórica que ya había. Fue precisamente este tema el que llevó a Marcelo Barticciotto a una profunda reflexión en ESPN Chile.

Argentina se impuso a Chile en la Copa América. | Foto: Photosport

“Yo no quería decir esto, pero me duele, porque yo amo a este país como amo a Argentina. Entonces, me duele porque hay tontos en todos lados”, dijo sobre el tono que se está adoptando en ambos países por la rivalidad futbolística.

Barticciotto, nacido en Argentina y nacionalizado chileno, asegura que en suelo nacional no hay aprecio por los argentinos: “Acá le tienen odio a Argentina, acá quieren que gane cualquier otra selección antes que Argentina. Le tienen odio”, aportó.

“Acá dicen que el Mundial estaba arreglado, que la Copa América de Brasil también, entonces estaba todo arreglado”, complementó en el cierre sobre los últimos logros de la albiceleste a nivel mundial y continental.

Argentina va por un nuevo título

El equipo que ostenta un registro de 0-2 contra Chile en finales de Copa América enfrentará este domingo a Colombia por la gran final de la Copa América de Estados Unidos 2024, la cual se disputará en Miami.