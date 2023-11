Nicolás Córdova ya planifica el preolímpico 2024 que se disputará en enero en Venezuela. Por lo mismo ya tiene un grupo importante con jugadores de Colo Colo, la U y en el extranjero para este desafío.

El torneo que se jugará en Caracas, Valencia y Barquisimeto tiene a Chile en el grupo B con Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú. El torneo entrega pasajes directos a los juegos olímpicos de París por lo que es una chance de medir a una base de jugadores que ya consiguió la medalla de plata en los Panamericanos.

Ante esto, Córdova recalcó que “Se habla del recambio pero se ha hecho muy poco por eso”. Por lo mismo enfatizó que actualmente solo estamos “sobre Bolivia y Perú”.

El recambio de Chile según Nicolás Córdova

Bajo este desolador panorama, Córdova indicó que la sub 23 es parte de un proceso largo y que no debe ser termómetro el resultado que obtendrán.

Sin embargo, ya dio bisectrices de lo que será parte del plantel que buscará la gloria. “Se me pidió dirigir la sub 23. Va a estar Damián Pizarro aunque no tenga la edad. Es una categoría que contempla varios años. Pero es un proceso que es de largo plazo”, enfatizó.

Entre los jugadores del recambio también se mencionó a César Pérez, Vicente Pizarro, Vicente Reyes, Felipe Loyola, Darío Osorio y Bruno Barticciotto a tener en cuenta para el próximo sub 23. Cabe consignar que el torneo se jugará entre el 20 de enero y el 11 de febrero.