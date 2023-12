El Gran Capitán, Iván Zamorano, volvió a nuestro país para asistir a la Gala Crack del fútbol chileno, donde anoche fueron premiados los mejores del año. Bam Bam fue uno de los invitados de honor junto a su esposa María Alberó, donde se dio el tiempo para dialogar con los medios de comunicación y comentar distintas situaciones que ocurren en el equipo de sus amores: Colo Colo.

El exfutbolista, goleador de la Selección Chilena y símbolo del balompié nacional en el extranjero, se refirió a los temas del momento en el cuadro popular, como la renovación del entrenador Gustavo Quinteros y la crítica a la elección de refuerzos en esta última temporada.

“Yo creo que Quinteros ha hecho una buena labor, todavía su ciclo no ha terminado en Colo Colo. Me gustaría que se eligieran mejor los refuerzos, que viniera gente con la capacidad de levantar al club para ser un aporte importante. Me gustaría también más oportunidad para los jóvenes y me gustaría ver a Colo Colo campeón”, comenzó diciendo luego de la ceremonia en las dependencias de TNT Sports.

También, Zamorano aprovechó de hacer público su deseo para que se concrete la vuelta del volante Arturo Vidal al club, quien es otro emblema de La Roja e ídolo colocolino.

“A mí me encantaría que Vidal llegue a Colo Colo, va a depender mucho de su decisión. Sé que lo están buscando otros equipos, pero me gustaría que terminara su carrera en Colo Colo, todavía puede aportar muchísimo con su jerarquía, con su fútbol, con su garra, con su coraje. Ojalá que lo veamos el próximo año”, indicó.

Iván Zamorano junto a María Alberó en la Gala Crack 2023. (Foto: Patricio Muñoz/Bolavip)

Caso Jordhy Thompson

En la instancia, Iván Zamorano también fue consultado por su opinión y reflexión sobre el caso que protagonizó el juvenil Jordhy Thompson, quien fue formalizado por femicidio frustrado y actualmente se encuentra marginado del plantel y con varias medidas cautelares.

“Es muy difícil porque a veces la labor de un club no solamente tiene que ver con un tema formativo futbolísticamente. Hay un tema de formación personal y creo que ahí en ese instante, en ese momento, hay chicos que necesitan ayuda. Desde el punto de vista de institución, a lo mejor Colo Colo tardó un poquito en ese proceso respecto a Thompson“, expuso.

“Esas situaciones deberían trabajarse antes, muy silenciosamente. Cosas como las que ocurrieron, jamás deberían permitirse. Ojalá que los jugadores nuevos que salgan Colo Colo, no solamente salgan grandes jugadores, sino que también grandes seres humanos que eso es mucho más importante“, completó el ex Real Madrid, Inter de Milán y América.

¿Iván Zamorano vuelve a Colo Colo?

Finalmente, el actual comentarista de TUDN en Estados Unidos y México, reveló que desearía volver a ser parte de Colo Colo en el futuro, para aportar ahora desde fuera de la cancha.

“Me encantaría en un momento aportar, no sé si técnico, manager o director deportivo en Colo Colo. Es mi vida, mi papá me llevaba de chiquitito y en su momento vine a jugar para cumplirle el sueño a mi papá antes de morir. Jugué gratis en Colo Colo y me gustaría en algún momento volver y hacer algo por el club“, concluyó el ídolo nacional.