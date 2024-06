La Selección Chilena, lamentablemente, quedó eliminada de la Copa América con el empate cosechado frente a Canadá. Pese a la importancia del partido para el equipo que lidera el entrenador Ricardo Gareca, se le pide paciencia y que respeten el proceso que está liderando el estratega argentino en la Roja.

Y es que en la previa del arranque de esta competencia el entrenador Ricardo Gareca llegaba con bastante ilusión a comandar este proceso. Sin embargo, algunas personas han expresado su disconformidad con el rendimiento que ha mostrado la selección en los partidos frente a Perú y Argentina, respectivamente.

Nicolás Massú al mando del equipo de Chile en la Copa Davis. (Foto: Photosport)

Nicolás Massú apoyando a la Selección Chilena

En la antesala del compromiso entre el seleccionado chileno y canadiense, contó con la presencia de Nicolás Massú quien conversó con Chilevisión respecto al apoyo que debe tener este proceso de Ricardo Gareca. “Yo llegué ayer de Nueva York, con la gente de Adidas fuimos a ver el entrenamiento porque me invitaron. Les agradezco, yo me puse a ver el entrenamiento ahí del fondo porque es entretenido el cómo trabajan, la velocidad que tienen”, comenzó explicando.

Adicionalmente, el extenista contempló que “tuve la posibilidad de saludarlos, conversar muy poquito porque ellos están concentrados y la verdad es que a mí me gusta estar respetando el espacio. La verdad es que todos me saludos cariñosamente, desde el cuerpo técnico y los jugadores. Yo siempre trato de venir a apoyar como un fanático, yo no me meto en los comentarios futbolísticos, ni nada, soy un chileno cualquiera, que se pone nervioso, quiero que ganen para que todos estemos felices”.

Y es que, antes de que se diera con el desarrollo del partido, Massú se colocó en ambos escenarios. “Si se gana feliz, si no se gana, hay que seguir apoyando porque este camino es largo y hasta el final siempre va a existir competencia. Tenemos que seguir trabajando para el día de mañana nos vaya bien”, fueron las palabras que entregó el tenista.

¿Qué se le viene ahora a la Roja?

Los próximos desafíos de la Roja a futuro se centrarán en los partidos por las Eliminatorias. El equipo nacional volverá a la acción para el próximo mes de septiembre, donde habrá una doble fecha FIFA para que, el equipo de Ricardo Gareca, se deba medir frente a Argentina y Bolivia, respectivamente.