El polémico Romai Ugarte le da el visto bueno a la nueva Selección Chilena de Ricardo Gareca: "Me gusta la nómina"

Este viernes se dio a conocer la nueva nómina de la Selección Chilena para afrontar una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial del 2026. Esta vez, el entrenador Ricardo Gareca sorprendió con varios de los 25 nombres para enfrentar a Perú y Venezuela.

Por ejemplo, quien vuelve a La Roja es el delantero Felipe Mora que la está rompiendo en el Portland Timbers de la MLS.

Y la inclusión del ex Universidad de Chile le pareció un acierto al polémico periodista Romai Ugarte, que en diálogo con BOLAVIP opinó sobre esta citación.

“Creo que es lo mejor que hay. De verdad que me gustó, trae otro delantero. Es lo que hay, es una nómina aceptable”, comenzó diciendo.

“Sí, me gusta. Necesita alguien que haga goles. Me gusta la nómina”, agregó levantando el pulgar.

Felipe Mora vuelve a la Selección Chilena. (Foto: Abbie Parr/Getty Images)

¿Y Charles Aránguiz con Arturo Vidal?

Respecto a las ausencias de Charles Aránguiz y Arturo Vidal, quienes se creía que podían volver al Equipo de Todos, Ugarte comentó:

“Se creó más un ambiente que se iba a llamar a Aránguiz y Vidal y no se les llamó. A Vidal no lo tiene considerado. Era una cuestión más de prensa”. Aránguiz yo creo que merecía estar”.

Sobre un posible llamado al Príncipe, el ex rostro del CDF señaló que no cree que se haya producido: “No, no creo, si hubieran conversado era para llamarlo”.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Chilena?

La Roja vuelve a la acción el viernes 15 de noviembre, cuando visite a Perú en el Estadio Nacional de Lima a las 22:30 horas. Luego, recibirá a Venezuela en Santiago el martes 19 a las 21:00 horas.