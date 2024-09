El "Tigre" aseguró que, hoy por hoy, no existe un claro líder como lo fue Bravo

Ya pasó poco más de una semana desde el retiro de Claudio Bravo del fútbol profesional. Su último encuentro fue precisamente defendiendo los colores de La Roja, cayendo por la cuenta mínima mostrando un gran nivel ante la Argentina campeona del mundo.

Tras su retiro, fueron cientos de homenajes y decenas de miles de mensajes que recibió el excapitán de la Selección Chilena. Pero una de las grandes dudas de la fanaticada del equipo de todos fue precisamente quién sería el próximo capitán, ya que el exgolero del Barcelona portó la jineta durante largos años.

Ricardo Gareca habló sobre este tema en conferencia de prensa, donde enfrentó los micrófonos previo a lo que será el encuentro de este jueves ante la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

En primera instancia, el “Tigre” fue tajante, asegurando que aún no existe un claro líder como lo fue Claudio Bravo en su momento: “Por ahora no veo un líder natural que pueda tener la Selección. Hoy por hoy no lo tiene. El líder más importante es el grupo.

En esa línea, añadió: “Puede haber más de un líder. Ese proceso que está atravesando la selección. Tenemos lindas y buenas expectativas con un grupo de muchachos que les toca asumir lo que asumieron en otro momentos otros jugadores”.

¿Quién será el nuevo capitán de La Roja?

Si bien existen jugadores de gran trayectoria con La Roja y de buen currículum en los respectivos clubes donde han estado, Ricardo Gareca no se la jugó por ningún nombre en particular.

“No lo tengo definido todavía, no veo mal que aquellos que vayan quedando por diferentes situaciones de experiencia. Si hay una política en la Selección, no interrumpiría eso”, destacó.

Ricardo Gareca no tiene claro el panorama con el próximo gran capitán de La Roja

“Lo respetaría si es que se respeta al de mayor trayectoria en la Selección. No sería un impedimento para mí. Con el tiempo cuando haya mayor consistencia en el trabajo mío, un mayor período de continuidad donde yo ya los conozca totalmente y por ahí se erige un grupo diferente al que ustedes están acostumbrados a ver, cuando yo vea que tenga que intervenir en esta cuestión de capitán, lo voy a decidir”, complementó.

Finalmente, declaró: “Por ahora no lo veo mal si reina esta política. No sé quién será el capitán”.