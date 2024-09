En su llegada a la Selección Chilena, el entrenador Ricardo Gareca llamó la atención por sus bullados dichos sobre el español de Ben Brereton, actual delantero del Southampton Football Club de Inglaterra.

Y es que en su momento Brereton no fue nominado por Gareca porque el delantero nacido en Inglaterra había tenido poco compromiso de aprender español, en los casi dos años que llevaba defendiendo al Equipo de Todos.

Sin embargo, a los pocos días tuvo que citarlo producto de los problemas de salud que afectaron en su momento al mediocampista Javier Altamirano.

Gareca dándole indicaciones a Brereton en pleno partido de La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

De ahí en adelante, el estratega de 66 años le ha dejado en claro al chileno-inglés dejándole en claro que tiene que mejorar sí o sí ese ítem.

RICARDO GARECA SE INDIGNA POR UNA PREGUNTA SOBRE BEN BRERETON

Fue en plena conferencia de prensa en Juan Pinto Durán que el experimentado DT trasandino fue consultado por los avances que ha tenido el ariete de 25 años durante los últimos meses.

“El español no lo condiciona para ser convocado. Por ahí ustedes exageran y tergiversan o interpretan lo que quieren, pero fui claro. No lo condiciona que no hable fluidamente español”, aseveró de entrada El Tigre.

“Pero cada vez lo habla mejor, eso es bueno para él y para todos nosotros. Pero no lo condiciona”, concluyó Gareca.

LO QUE SE LE VIENE A BEN BRERETON Y LA ROJA

La Roja con Ben Brereton deberá enfrentar a Argentina el 5 de septiembre a las 20:00 horas de Chile continental, mientras que el partido ante Bolivia en el Estadio Nacional está pactado para el 10 del mismo mes a las 18:00 horas.