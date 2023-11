El Uno a Uno de la Selección Chilena Sub 23: La Roja pierde el oro en los tiros penales

La Selección Chilena Sub 23 se quedó con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El equipo de Eduardo Berizzo, claramente, consiguió un andamiaje óptimo y dominó la competición de principio a fin en la cita deportiva, aunque no supo abrochar en la definición a penales.

El cuadro chileno tuvo a varias figuras a tener en consideración para lo que se avecina para Chile con el anhelado recambio, pero dejaron entrever que en las definiciones sigue costando más de la cuenta y eso queda demostrado en la muerte súbita.

Un par de errores, sobre el final del partido, le costaron a La Roja sufrir más de la cuenta en un partido que estaba controlado hasta el minuto 83 cuando llegó el error de la zaga y el tanto de Ronald Cardoso. En la ronda de penales hubo varios que se restaron y podrían haber pateado, otros valientes se lanzaron y la suerte fue dispar.

¿Cómo fue el desempeño de Chile ante Brasil? Acá, en Bolavip te contamos el nivel de cada uno de los futbolistas en la obtención de la medalla de oro para el país.

Eduardo Berizzo tuvo que sufrir más de la cuenta con La Roja Sub 23 (Santiago 2023 via Photosport)

El Uno a Uno de Chile:

Brayan Cortés (6.0): El capitán de La Roja colocó la experiencia, la solvencia en la última línea, tuvo voz de mando, pero en el gol fue uno de los responsables. Dudó más de la cuenta, se confió de la defensa y pagó caro el tanto. En la prórroga respondió y en los penales se lució, pero no sirvió de mucho. Tapó un penal clave a Figueiredo, pero no pudo más.

Felipe Loyola (5.8): El Vikingo se erigió como la nueva opción como lateral derecho. Sufrió en varios pasajes del partido con los delanteros de Brasil, fue responsable en el gol ya que soltó la marca. Su temple ayudó en momentos necesarios.

Jonathan Villagra (5.5): Fue un hallazgo para la Selección Chilena, sí. Hizo todo bien en los partidos, aportó en la marca, concentrado, fiero, pero se le notó el nerviosismo a la hora de tirar el penal. Falló en un momento clave al igual que en una Copa Chile por el mismo expediente.

Matías Zaldivia (6.2): El Cabezón colocó la experiencia, la sapiencia y vía aérea fue infranqueable para los brasileños. Se nota sus años en el fútbol profesional, no destiñó y suma boletos para la Roja Adulta. Se complementó a cabalidad con Villagra y la U también festeja por ello. No titubeó en los tiros penales.

Daniel Gutiérrez (5.5): El lateral de Colo Colo tiene buenas condiciones, sí. Es dudatitivo, también. Una buena y una mala. El futbolista del Cacique no tuvo esas pasadas electrizantes y le faltó fuerza para ir hasta línea de fondo. Muy contenido. Al final, lágrimas por el dolor que causa.

Jonathan Villagra perdió un penal en Chile, aunque hizo un buen torneo (Santiago 2023 vía Photosport)

Alfred Canales (5.8): El volante de Magallanes estuvo errático en varias entregas, aunque también con su envergadura impuso aplomo en varios minutos del partido. Otro aporte interesante para La Roja.

Vicente Pizarro (6.0): Es el compañero de todos. Siempre se encargó de ser una salida limpia, pulcra y simple para Chile. Eso sí, su ímpetu por querer hacerlas todas le pasó la cuenta. Salió en el 96′ extenuado.

César Pérez (5.8): Movedizo, intentó causar daño a Brasil circulando con y sin el balón por todos lados arrastrando marcas, apilando jugadores. Tuvo un par de tiros libres de poco riesgo. No fue su mejor partido.

Maxi Guerrero (6.3): El único jugador de la Primera B demostró que no tiene nada que envidiar a sus compañeros. Por la derecha combinó un par de ocasiones con Loyola, generó peligro y anotó un gol histórico. Estuvo en el momento preciso y se apuntó con un tanto importante para su carrera, aunque le faltó la guinda de la torta y no pateó tiros penales.

Maxi Guerrero -izq- y César Pérez fueron claves en Chile (Santiago 2023 vía Photosport)

Damián Pizarro (6.2): Muchos dirán que le falta el gol, que no puede anotar, que le falta nivel frente a la portería. Sin embargo, su rol es en post del equipo y eso se nota. Tuvo varias ocasiones y no fue su mejor torneo. Podría haber aparecido en la tanda de penales y no estuvo.

Alexander Aravena (6.0): Es el delantero que hace el desgaste, que va a la pelea y que está enfocado que este torneo es su gran trampolín para ir a Europa. Le pasó la cuenta la puesta física y dejó tempranamente el partido. Su aporte es válido para Chile.

Los cambios

César Fuentes (5.8): El Corralero intentó poner paños fríos y suplir a Pizarro en el mediocampo. Cumplió, sí, pero no despuntó como se esperaba. Un remate de derecha rasante y no tembló en los penales. Acá muestra la experiencia con su tiro de empeine.

Clemente Montes (5.2): El delantero de la UC entró a poner ganas por la banda, se creyó el cuento, tuvo dos ocasiones y las erró. En el penal, le pegó horrible y la quiso ubicar a la izquierda del meta brasileño. Elevó en el peor momento y, al menos, tuvo la valentía para ir a definir la suerte de Chile. Llanto desconsolado al final.

Lucas Assadi (s/n): Un torneo ingrato para el volante de la U. Tuvo un partido completo y sólo escasas oportunidades para mostrar su talento. No convenció a Berizzo y algo pasa con el crédito azul. Tampoco estuvo en la definición a penales y eso que tenía las piernas frescas.